Das Testspiel zwischen Norwegen und der Schweizer Nati wird am Dienstag bereits um 18 Uhr angepfiffen. Das steckt dahinter.

Tobias Wedermann Fussballchef

Zwei dominante Gruppensieger aus der WM-Quali, Erling Haaland gegen Granit Xhaka, Norwegen gegen die Schweiz – nach dem Testspiel gegen Deutschland vom vergangenen Freitag wartet der nächste Hochkaräter auf die Nati. Im Vergleich zum Spiel im St. Jakob-Park kommt es am Dienstag beim Knüller in Oslo allerdings zu einer ungewohnten Anspielzeit: Um 18 Uhr (live auf Blick.ch) wird die Partie im Ullevaal-Stadion angepfiffen.

Der Hintergrund für das Feierabend-Spiel liegt auf der Schweizer Seite. Der Schweizerische Fussballverband hatte bei den Norwegern angefragt, ob eine frühere Uhrzeit möglich wäre. «Beim norwegischen Verband war man sofort einverstanden», heisst es beim SFV auf Anfrage. Von der Anspielzeit profitiert vor allem auch die SRG, die sowohl das Nati-Spiel aus Oslo live überträgt als auch die Rechte für die europäischen Playoff-Quali-Spiele für die WM besitzt.

Somit verpassen Fussballfans nichts und können zuerst das Schweizer Testspiel gegen die Norweger anschauen und um 21 Uhr im Anschluss das Quali-Endspiel um den letzten Gruppenplatz in der Schweizer WM-Gruppe zwischen Bosnien und Italien verfolgen.

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