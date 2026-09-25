Granit Xhaka soll sein gefälschtes COVID-Impfzertifikat benutzt haben. Für ein Vorbereitungsturnier reiste der Nati-Captain mit Arsenal in die USA, dort galt damals noch Impfpflicht.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Nächstes Kapitel im Fall Granit Xhaka. Wie von Blick am vergangenen Freitag publik gemacht wurde, erwarb der Nati-Captain bei einer Luzerner Ärztin ein gefälschtes Covid-Impfzertifikat. Bisher ging man aber davon aus, dass Xhaka dieses Dokument nie einsetzte. Wie der «Tages-Anzeiger» jetzt berichtet, soll er bei einer USA-Reise mit dem gefälschten Zertifikat eingereist sein.

Zwar hatten die USA am 12. Juni 2022 die Pflicht aufgehoben, vor dem Abflug zusätzlich einen negativen Covid-19-Test vorzulegen. Die Einreisevorschriften für ungeimpfte Reisende blieben jedoch weiterhin bestehen und wurden erst im Mai 2023 aufgehoben. Im Juli 2022 absolvierte Arsenal eine Vorbereitungstour in den Vereinigten Staaten, an der auch Granit Xhaka teilnahm. Der «Evening Standard» berichtete am 13. Juli 2022, Xhaka befinde sich trotz Spekulationen über seinen Impfstatus im 33-köpfigen Kader. Zugleich wies die Zeitung ausdrücklich darauf hin, dass die USA ungeimpften Reisenden zu diesem Zeitpunkt die Einreise verweigerten.

Andere Premier-League-Stars blieben zuhause

Arsenal traf am 16. Juli in Baltimore auf Everton, vier Tage später in Orlando auf das MLS-Team Orlando City und am 23. Juli ebenfalls in Orlando gegen Chelsea. Beim 4:0-Sieg über Chelsea erzielte der Mittelfeldspieler den letzten Treffer. Während Xhaka mit dem gefälschten Zertifikat in die USA einreisen konnte, blieben bei anderen Premier-League-Klubs mehrere ungeimpfte Spieler in England. Chelsea liess Weltmeister Ngolo Kanté und Verteidiger Ruben Loftus-Cheek aufgrund ihres Impfstatus zuhause, wie der Verein damals bestätige. Bei ManCity reisten Phil Foden, John Stones und Ilkay Gündogan nicht mit.

Nachdem Xhaka zunächst abstritt, das gefälschte Zertifikat erworben zu haben, gab er in einem Statement auf Instagram alles zu. Ob er das Zertifikat einsetzte oder nicht, stand nicht drin. Bisher gab es keine öffentlichen Hinweise darauf. Mit der US-Reise ist dies jetzt auch überliefert.