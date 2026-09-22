Winsley Boteli würde gerne auch in der Nati seine Lieblingszahl 13 auf dem Trikot tragen. Das Problem: Diese gehört seit 15 Jahren Ricardo Rodriguez.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winsley Boteli (20) debütiert am Samstag für die Nati in Nordmazedonien

Er wollte Ricardo Rodriguez die Trikotnummer 13 nicht abluchsen

Boteli trägt die Nummer 19, Xhakas 10 übernimmt Joël Monteiro

Als Ricardo Rodriguez (34) im Oktober 2011 gegen Wales (0:2) das erste Mal für die Nati auf dem Platz steht, ist Winsley Boteli (20) gerade einmal fünf Jahre alt. 143 weitere Länderspiele hat Rodriguez seitdem bestritten, Boteli dagegen könnte in der am Samstag beginnenden Nations-League-Kampagne erstmals überhaupt für die Schweiz auflaufen.

Was den Genfer allerdings nicht davon abgehalten hat, dem Nati-Urgestein die Trikotnummer abluchsen zu wollen. Vor ein paar Tagen hatte Boteli in einem Interview erklärt, dass er in der Nati gerne die 13 tragen würde. Die Lieblingszahl des Stürmers, die auch bei seinem Klub Sion auf seinem Rücken steht.

Als Blick Boteli bei seinem ersten Nati-Medientermin auf das Interview anspricht, rudert dieser lachend zurück. «Ich wollte Rici die Trikotnummer sicher nicht klauen. Ich habe schon mit ihm darüber gesprochen. Er ist eine Legende», so der junge Angreifer. «Aber die 13 ist schon eine spezielle Nummer für mich. Wenn sie irgendwann mal frei wäre, würde ich sie natürlich gerne nehmen.»

Nachrücker kriegt Xhaka-Rückennummer

In seinem womöglich ersten Länderspiel wird Boteli auswärts in Nordmazedonien mit der 19 auflaufen. Die habe für ihn zwar keine spezielle Bedeutung. «Aber die Trikotnummer spielt ja keinen Fussball, sondern ich», so der Debütant, der sich im Trainingscamp in Belek das Zimmer mit Sascha Britschgi teilt. Der zweite Nati-Neuling hat bei seinem ersten Aufgebot die Nummer 25 zugeteilt bekommen.

Und wer wird in Abwesenheit von Captain Granit Xhaka mit dessen Rückennummer 10 auflaufen? Die Antwort: Nachrücker Joël Monteiro.