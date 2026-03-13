Fortuna-Stürmer Itten steckt im Nati-Dilemma

Aufgrund einer Entzündung droht Cedric Itten bei Fortuna Düsseldorf auszufallen. Angesichts der anstehenden Länderspielpause steckt der Schweizer nun in einem Dilemma.

Der Top-Torschütze von Fortuna Düsseldorf erzielte 10 Tore in 23 Spielen

Davide Malinconico Redaktor Sport

Der Schweizer Cedric Itten (29) ist einer der wenigen Lichtblicke in einer ansonsten völlig verkorksten Saison von Fortuna Düsseldorf. Während der Verein zu Saisonbeginn noch als heisser Aufstiegskandidat in die 1. Bundesliga galt, fand man sich stattdessen lange im Tabellenkeller der 2. Bundesliga wieder.

Dass sich die Fortuna als aktueller Zehnter zumindest stabilisiert hat, ist unter anderem Itten zu verdanken: Mit zehn Treffern in 23 Spielen ist er Top-Torschütze und damit die Lebensversicherung der Düsseldorfer. Doch trotz des leichten Aufschwungs bleibt die Lage bei nur fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz prekär – und ausgerechnet jetzt droht der Stürmer angeschlagen auszufallen.

Itten wegen Entzündung vor Ausfall

Am 14. März (13 Uhr) trifft Düsseldorf auf den direkten Abstiegskonkurrenten Braunschweig und muss voraussichtlich ohne Cedric Itten auskommen. Der Goalgetter laboriert an einer Entzündung und konnte die gesamte Woche nicht trainieren. «Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist sehr hoch», bestätigte Trainer Markus Anfang (51).

Wie die «Bild» schreibt, bleibt angesichts des anstehenden Schicksalsspiels im Abstiegskampf die Hoffnung bestehen, dass Itten in Braunschweig doch noch irgendwie die Zähne zusammenbeisst.

Itten steckt in einer Zwickmühle

Hinter dem drohenden Ausfall steht jedoch eine weitreichende persönliche Abwägung des Baslers, so die «Bild». Mit der bevorstehenden Länderspielpause im Hinterkopf ist das Risiko einer Folgeverletzung gross. Die anstehenden Länderspiele gegen Deutschland (27. März, 20.45 Uhr) und Norwegen (31. März, 18 Uhr) sind für Itten die letzte Gelegenheit, sich direkt bei Nati-Coach Murat Yakin (51) für die anstehende WM zu empfehlen.



Natürlich will Itten seinem Team dabei helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Ein Einsatz unter Schmerzen in der Liga könnte ihn jedoch im schlimmsten Fall das WM-Ticket kosten – ein Risiko, das er sich im harten Konkurrenzkampf der Schweizer Nati kaum erlauben kann.

