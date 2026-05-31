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Ein Spieler kommt zum Debüt
Nati-Coach Yakin bläst zum letzten Kampf um die Startelf

Murat Yakin hat sein WM-Gerüst. Auf allen Positionen ist aber noch nicht jeder Startelfplatz fix definiert. Gegen Jordanien startet am Sonntag die letzte grosse Bewerbungsrunde.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Murat Yakin und Assistenztrainer Davide Callà sind in den finalen Entscheidungen, wie die Startelf an der WM aussehen soll.
Foto: TOTO MARTI

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Tobias WedermannFussballchef

Bei aller WM-Euphorie und der Favoritenrolle in der Gruppe geht beinahe vergessen, dass die Schweizer Nati in diesem Jahr noch ohne Sieg dasteht. Gegen Deutschland gab es eine Niederlage, in Norwegen ein Remis. Am Sonntag soll sich diese Bilanz nun gegen Jordanien ändern.

Nati-Trainer Murat Yakin erwartet einen tiefstehenden Gegner, der aggressiv gegen den Ball verteidigt. Für die WM eine wichtige Simulation, da man in der Gruppe mit Katar, Bosnien und Kanada zumindest teilweise ähnliche Gegner erwartet.

Yakin betont stets, dass er das Gerüst der Mannschaft längst gefunden hat. Er sagt aber auch, dass die Türe für alle Spieler weiterhin offen sei, sich in den kommenden Tagen für einen Platz in der Startelf zu empfehlen. Deshalb sollen gegen den WM-Teilnehmer Jordanien auch alle ihre Chance erhalten. Wie schon im März wird der Nati-Trainer zur grossen Rotation ansetzen und im Laufe des Spiels die komplette Mannschaft durchwechseln.

Marvin Keller vor Debüt – Amdouni mit längstem Saisoneinsatz

Nicht mittun können Fabian Rieder, Noah Okafor und Gregor Kobel. Alle drei sind noch leicht angeschlagen, Grund zur Sorge gibt es aber nicht: «Alle brauchen noch ein paar Tage, deshalb schonen wir sie.» Klar ist damit auch, dass Yvon Mvogo am Sonntag von Beginn an im Schweizer Tor stehen wird. In der zweiten Hälfte soll YB-Goalie Marvin Keller zu seinem Länderspieldebüt kommen.

Im Sturm soll auch Zeki Amdouni zu seinen ersten Minuten im Schweizer Dress seit einem Jahr kommen. Aufgrund eines schweren Kreuzbandrisses verpasste der 25-jährige Stürmer fast die komplette Saison, meldete sich in den letzten Wochen aber rechtzeitig zurück und kam bei Burnley noch zu vier Kurzeinsätzen.

Gegen Jordanien soll es der bisher längste Einsatz des Jahres werden: «Er wird 45 Minuten spielen», verrät Yakin. Amdouni sei wieder bei 100 Prozent. «Im Training ist ihm nichts anzumerken und er steckt nicht zurück, das ist sehr positiv», so der Nati-Trainer, der seinem Stürmer trotz der langen Verletzungspause stets einen Platz im WM-Kader reserviert hatte.

Starten dürften derweil die erfahrenen Stützen des Teams um Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Captain Granit Xhaka und Breel Embolo. Letzterer glaubt nicht, dass es für einige dieser Mitspieler das letzte Turnier sein könnte, wie aufgrund ihres Alters immer wieder spekuliert wird: «Das sind hartnäckige Hunde. Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie so denken. Es kann sein, dass sie in vier Jahren noch da sind.» Aktuell heisst es sowieso: Voller Fokus auf die WM – und das Abenteuer startet mit dem Testspiel gegen Jordanien. 

Noch näher dran an der Schweizer Nati

Füge jetzt die Fussball-Nati deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. 

WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
0
0
0
2
Südafrika
Südafrika
0
0
0
3
Südkorea
Südkorea
0
0
0
4
Tschechien
Tschechien
0
0
0
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
0
0
0
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
0
0
0
3
Katar
Katar
0
0
0
4
Schweiz
Schweiz
0
0
0
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
0
0
0
2
Marokko
Marokko
0
0
0
3
Haiti
Haiti
0
0
0
4
Schottland
Schottland
0
0
0
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australien
Australien
0
0
0
4
Türkei
Türkei
0
0
0
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
0
0
0
2
Curacao
Curacao
0
0
0
3
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
0
0
0
4
Ecuador
Ecuador
0
0
0
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
0
0
0
2
Japan
Japan
0
0
0
3
Schweden
Schweden
0
0
0
4
Tunesien
Tunesien
0
0
0
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
0
0
0
2
Ägypten
Ägypten
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Neuseeland
Neuseeland
0
0
0
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
0
0
0
2
Kap Verde
Kap Verde
0
0
0
3
Saudi Arabien
Saudi Arabien
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
0
0
0
2
Senegal
Senegal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norwegen
Norwegen
0
0
0
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
0
0
0
2
Algerien
Algerien
0
0
0
3
Österreich
Österreich
0
0
0
4
Jordanien
Jordanien
0
0
0
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
0
0
0
3
Usbekistan
Usbekistan
0
0
0
4
Kolumbien
Kolumbien
0
0
0
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
0
0
0
2
Kroatien
Kroatien
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Jordanien
Jordanien
Schweiz
Schweiz
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