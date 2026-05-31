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Tobias Wedermann Fussballchef

Bei aller WM-Euphorie und der Favoritenrolle in der Gruppe geht beinahe vergessen, dass die Schweizer Nati in diesem Jahr noch ohne Sieg dasteht. Gegen Deutschland gab es eine Niederlage, in Norwegen ein Remis. Am Sonntag soll sich diese Bilanz nun gegen Jordanien ändern.

Nati-Trainer Murat Yakin erwartet einen tiefstehenden Gegner, der aggressiv gegen den Ball verteidigt. Für die WM eine wichtige Simulation, da man in der Gruppe mit Katar, Bosnien und Kanada zumindest teilweise ähnliche Gegner erwartet.

Yakin betont stets, dass er das Gerüst der Mannschaft längst gefunden hat. Er sagt aber auch, dass die Türe für alle Spieler weiterhin offen sei, sich in den kommenden Tagen für einen Platz in der Startelf zu empfehlen. Deshalb sollen gegen den WM-Teilnehmer Jordanien auch alle ihre Chance erhalten. Wie schon im März wird der Nati-Trainer zur grossen Rotation ansetzen und im Laufe des Spiels die komplette Mannschaft durchwechseln.

Marvin Keller vor Debüt – Amdouni mit längstem Saisoneinsatz

Nicht mittun können Fabian Rieder, Noah Okafor und Gregor Kobel. Alle drei sind noch leicht angeschlagen, Grund zur Sorge gibt es aber nicht: «Alle brauchen noch ein paar Tage, deshalb schonen wir sie.» Klar ist damit auch, dass Yvon Mvogo am Sonntag von Beginn an im Schweizer Tor stehen wird. In der zweiten Hälfte soll YB-Goalie Marvin Keller zu seinem Länderspieldebüt kommen.

Im Sturm soll auch Zeki Amdouni zu seinen ersten Minuten im Schweizer Dress seit einem Jahr kommen. Aufgrund eines schweren Kreuzbandrisses verpasste der 25-jährige Stürmer fast die komplette Saison, meldete sich in den letzten Wochen aber rechtzeitig zurück und kam bei Burnley noch zu vier Kurzeinsätzen.

Gegen Jordanien soll es der bisher längste Einsatz des Jahres werden: «Er wird 45 Minuten spielen», verrät Yakin. Amdouni sei wieder bei 100 Prozent. «Im Training ist ihm nichts anzumerken und er steckt nicht zurück, das ist sehr positiv», so der Nati-Trainer, der seinem Stürmer trotz der langen Verletzungspause stets einen Platz im WM-Kader reserviert hatte.

Starten dürften derweil die erfahrenen Stützen des Teams um Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez, Remo Freuler, Captain Granit Xhaka und Breel Embolo. Letzterer glaubt nicht, dass es für einige dieser Mitspieler das letzte Turnier sein könnte, wie aufgrund ihres Alters immer wieder spekuliert wird: «Das sind hartnäckige Hunde. Ich bin noch nicht überzeugt, dass sie so denken. Es kann sein, dass sie in vier Jahren noch da sind.» Aktuell heisst es sowieso: Voller Fokus auf die WM – und das Abenteuer startet mit dem Testspiel gegen Jordanien.

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