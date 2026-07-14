Am Dienstagmorgen ist der Nati-Flieger aus Kansas City in Zürich gelandet. Blick hat die Spieler bei der Ankunft festgehalten.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Sie sind zurück. Am Dienstagmorgen um etwa 10.20 Uhr landen die Nati-Stars am Flughafen Zürich.

Breel Embolo, der im Viertelfinal die Rote Karte sah, steigt mit einer Kappe und der hochgezogenen Kapuze aus dem Gesicht. Kurz winkt er den Mitarbeitern des Flughafens zu, ehe er in den Nati-Car einsteigt, der das Team an den Turbinenplatz und damit zu den wartenden Fans bringt.

Vargas und der WM-Ball

Captain Granit Xhaka steigt mit Routinier Ricardo Rodriguez aus. Ruben Vargas trägt eine schwarze Cap, in der Hand hält er einen WM-Ball. Ob es wohl der Ball ist, den Vargas gegen Kolumbien beim entscheidenden Elfmeter versenkt hat und die Schweiz so in den Viertelfinal schoss?

Trainer Murat Yakin steigt mit einem Lächeln aus und winkt den Mitarbeitern zu. Dabei trägt er eine lässige Sonnenbrille. Auch Achtelfinal-Held Gregor Kobel und Mittelfeldspieler Remo Freuler lächeln bei ihrer Ankunft.