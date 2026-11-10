«Ich habe meine Mutter und meine Schwester angerufen»

Samuel Ballet und Roggerio Nyakossi sind für die beiden Nations-League-Spiele erstmals für die Nati aufgeboten worden. Einen Tag nach dem Einrücken geben sie Einblick in ihre Gefühlslage – und zeigen sich sehr stolz.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wie fühlt man sich, wenn man gerade sein erstes Aufgebot für die A-Nati erhalten hat? «Ich war sehr stolz, als mich der Trainer am Sonntag angerufen hat», erklärt Verteidiger Roggerio Nyakossi (22), der nach den Ausfällen von Granit Xhaka (34) und Miro Muheim (28) kurzfristig nachnominiert worden ist.

«Es war ein Super-Moment für mich. Ich habe zuerst meine Mutter und meine Schwester angerufen, dann alle meine Freunde», fügt Samuel Ballet (25), ebenfalls ein Nati-Neuling, an. Es sei ein guter erster Tag im Kreis des Teams gewesen.

Spezielles Umfeld in der Türkei

Der Flügelstürmer hat zuletzt mit starken Auftritten bei Amed SK in der türkischen Süper Lig auf sich aufmerksam gemacht. Der Verein aus dem Südosten der Türkei gilt als Klub der kurdischen Minderheit, was ihm auch eine politische Dimension verleiht. «Als Spieler merkt man das nicht so stark, das kommt eher aus dem Umfeld und den Medien. Die Sicherheitsvorkehrungen sind bei Auswärtsspielen aber viel grösser», sagt Ballet über die besondere Rolle seines Klubs, der aktuell in der Meisterschaft etwas überraschend auf Rang 3 liegt.

In diesem Umfeld könne er sich gut entwickeln, betont Ballet: «Es kommt alles etwas zusammen. Ich kenne die türkische Liga schon sehr gut. Ich habe einen Trainer, der sehr viel Wert auf Videosequenzen legt, das hilft mir schon.» Auch in der Nati? Klar probiere er auch hier, sein Maximum zu geben und dem Team zu helfen.

Das verspricht auch Nyakossi – auch wenn er hinter den beiden gesetzten Innenverteidigern Manuel Akanji (31) und Nico Elvedi (30) nicht mit vielen Einsatzminuten rechnet: «Als Offensivspieler gäbe es wohl mehr Möglichkeiten für Spielminuten. Ich bin aber bereit, auf dem Feld alles zu geben, um zu zeigen, dass ich es verdient habe, hier zu sein.»

Die Pressekonferenz mit Samuel Ballet und Roggerio Nyakossi gibts hier zum Nachlesen: