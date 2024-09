Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Patrick Mäder Autor Blick Sport

Das Warten auf den Anpfiff zum Spiel Schweiz gegen Spanien wurde mir am Sonntagabend versüsst. SRF zeigte die Doku «Unsere Helden 1994 – die Schweiz fährt an die WM». Eine Stunde Nostalgie, in der die gealterten Heroen von damals Einblicke geben in eine emotionsgeladene Zeit des Aufbruchs, der Euphorie, die auch schon wieder dreissig Jahre her ist, doch bis heute nachwirkt.

In Erinnerung gerufen wurde beispielsweise Christophe Ohrel, der heute etwas rundlicher durchs Leben dribbelt. Oder Chappi, der immer noch das zurückhaltende Schlitzohr zu sein scheint, das man als Gegner nie unterschätzen sollte. Oder Alain Sutter, der zugibt, dass er sich im WM-Spiel gegen Rumänien (4:1), das ihn zur Legende machte, selber überrascht hat. Denn sein rechter Fuss, mit dem er das 1:0 schoss, habe er bis dahin nur zum Einstieg in den Teambus gebraucht.