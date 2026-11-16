DE
FR
Abonnieren

Quiz zu Rodriguez und Freuler
Wie gut kennst du die beiden Nati-Jubilare?

Das 150. Länderspiel für Ricardo Rodriguez, das 100. für Remo Freuler: Die Partie gegen St. Gallen ist eines der Jubiläen. Zur Einstimmung gibts das passende Quiz – mach jetzt mit und teste dein Wissen!
Publiziert: vor 39 Minuten
Kommentieren
1/2
Bestreitet gegen Schottland voraussichtlich sein 150. Länderspiel für die Schweiz: Ricardo Rodriguez.
Foto: Toto Marti
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
21114745 entity_logo_schweiz
Schweiz
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21114745 entity_logo_schweiz
        Schweiz