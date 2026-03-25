Remo Freuler (33) wünscht sich für die WM im Sommer Italien als Gruppengegner. In der Serie A könnte der Nati-Abräumer demnächst zum Schweizer Rekordspieler werden. Dafür braucht er aber einen neuen Vertrag.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Remo Freuler könnte Schweizer Serie-A-Rekord brechen, es fehlen noch acht Spiele

Bologna bietet Freuler nur ein Jahr Vertrag, er will zwei Jahre

Freuler absolvierte 293 Serie-A-Spiele, Rekord von Lichtsteiner liegt bei 301 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist eine Bestmarke, die Remo Freuler (33) selbst gar nicht auf dem Schirm hatte. Acht Spiele fehlen dem Bologna-Profi, um mit dem Schweizer Serie-A-Rekordspieler Stephan Lichtsteiner (42) gleichzuziehen. 301 Mal ist der heutige FCB-Trainer in der höchsten italienischen Liga aufgelaufen. Freuler steht bei 293 Einsätzen, bis zum Saisonende könnten noch maximal acht dazukommen.

Um seinen ehemaligen Nati-Teamkollegen zu übertrumpfen, müsste Freuler seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern – oder bei einem anderen Serie-A-Klub unterkommen. Nach Blick-Infos würde der Mittelfeldspieler gerne in Bologna bleiben und dort einen neuen Zweijahresvertrag unterschreiben. Bislang hat ihm der Coppa-Sieger jedoch nur ein Arbeitspapier über ein Jahr plus Option auf ein weiteres angeboten.

Genauer auf seine Zukunft eingehen möchte Freuler im Nati-Camp in Horben nicht. «Ich werde schauen, was im Sommer kommt. Ich bin sicher nicht abgeneigt, in Italien zu bleiben», sagt der Zürcher Oberländer. Nur so viel: Eine Rückkehr in die Schweiz schliesst er aus.

Nati-Comeback nach Schlüsselbeinbruch

Freuler wechselte im Alter von knapp 24 Jahren von Luzern zu Atalanta Bergamo. Dass er trotzdem demnächst zum Schweizer Rekordspieler werden könnte, liegt unter anderem auch daran, dass er in seiner Karriere nie mehr als zwei Spiele in Folge verletzungsbedingt verpasste – zumindest bis letzten November.

Im Ligaspiel gegen Parma zog er sich einen Schlüsselbeinbruch zu und fiel rund zwei Monate aus. «Die Reha war ein Knorz. Ich konnte nach zwei Wochen wieder Pässe spielen und mit dem Ball trainieren, aber durfte keine Zweikämpfe führen», erzählt Freuler. «Es ist nicht einfach, wenn du eigentlich bereit bist, aber auf deinen Körper warten musst.»

Nachdem er aufgrund dieser Verletzung die beiden letzten WM-Quali-Spiele gegen Schweden und Kosovo verpasst hatte, ist Freuler rechtzeitig zum Start ins WM-Jahr zurück in der Nati. Und im Hinblick auf das Turnier im Sommer hat er einen grossen Wunsch: Italien als Schweizer Gruppengegner. «Ich hoffe, dass sie die Quali schaffen. Es wäre sehr wichtig für das ganze Land», so Freuler.

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