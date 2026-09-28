Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Nati startet mit 3:0 gegen Nordmazedonien in Nations League

Xhaka und Embolo wegen Zertifikats-Wirbel nicht im aktuellen Kader

Jashari zeigte Potenzial, Britschgi und Athekame profitieren von schwächeren Gegnern

Nach einer ereignisreichen Woche hat die Nati zum Auftakt in die Nations-League-Kampagne einen 3:0-Erfolg gegen Nordmazedonien eingefahren. In der neusten «FORZA!»-Folge analysiert Blick-Experte Blerim Dzemaili den Startsieg und spricht unter anderem über den Auftritt von Xhaka-Ersatz Ardon Jashari, die Rückkehr von Zeki Amdouni und den Zertifikate-Wirbel um Granit Xhaka und Breel Embolo.

Zertifikat-Wirbel um Xhaka

«Einerseits haben Fussballspieler eine Vorbildfunktion, andererseits haben sie aber auch ein Privatleben. Diese zwei Dinge gilt es zu trennen. Granit Xhaka ist eine Person, die sehr polarisiert. Darum ist es logisch, dass ein solches Thema in seinem Fall in der Öffentlichkeit auch grösser diskutiert wird als bei jemand anderem. Der Verband und Granit werden nach diesen Länderspielen zusammensitzen und eine Entscheidung treffen müssen, wie es für ihn in der Nationalmannschaft weitergeht. Ich gehe davon aus, dass Granit weiterhin Captain bleiben möchte. Allerdings kann ich ehrlicherweise nicht sagen, was ich an der Stelle des Verbands machen würde. Aktuell kann ich mir jedenfalls keine Nati ohne Granit Xhaka vorstellen.»

Embolos Nati-Ausbootung

«Dass gegen Breel ermittelt wurde, war ja bereits länger bekannt. Nur dass er im November 2025 für das Erwerben eines gefälschten Covid-Reisezertifikates einen Strafbefehl bekommen hat, ist jetzt bekanntgeworden. Ja, wahrscheinlich sollte ein Spieler den Verband über ein Gerichtsurteil informieren, damit danach beide gemeinsam öffentlich kommunizieren können. Aber für mich ist Breels Fall weniger gravierend als der von Granit. Dass beide bei diesem Zusammenzug nicht dabei sind, finde ich gut. Schliesslich versucht der Verband, seine Spieler zu schützen. Wahrscheinlich wollte man durch die Ausladung von Breel verhindern, dass nach dem Wirbel um Granit noch mehr Unruhe aufkommt. Ich glaube nicht, dass er jetzt gerade in Atlanta sitzt und sich riesig darüber aufregt, dass er nicht für diese Nations-League-Spiele aufgeboten wurde.»

Jashari als Xhaka-Ersatz

«Er spielt im Moment nicht auf dem Level wie vor etwas mehr als einem Jahr. Bei Milan ist es für ihn gerade schwierig, sich das Selbstvertrauen zu holen, das er braucht. Meiner Meinung nach funktioniert dieser Verein seit Jahren nicht richtig. Ardon ist aber trotzdem bemüht und versucht viel, nicht nur im Klub, sondern auch hier in der Nati. Seine Leistung in der ersten Halbzeit gegen Nordmazedonien hat mir sehr gefallen. Was aber wichtig ist: Er darf nicht versuchen, ein Ersatz für Granit Xhaka zu sein. Er muss sein eigenes Spiel durchziehen. Ich hoffe, Murat Yakin gibt ihm jetzt Stabilität und setzt ihn auch in den kommenden Spielen ein. Ich hätte am liebsten, dass Ardon in allen vier Spielen zum Einsatz kommt. Von seinen Qualitäten und seiner Persönlichkeit bin ich nach wie vor überzeugt. Er wird sich langfristig nicht nur in der Nati, sondern auch bei Milan durchsetzen.»

Nati-Neulinge Athekame und Britschgi

«An der WM standen mit Silvan Widmer, Denis Zakaria und Luca Jaquez drei verschiedene Spieler als Rechtsverteidiger im Einsatz. Aus unterschiedlichen Gründen ist jetzt aber keiner von ihnen im Kader mit dabei. Darum brauchen wir auf den Aussenverteidiger-Positionen junge Spieler wie Zachary Athekame und Sascha Britschgi. Vor allem Britschgi habe ich diese und letzte Saison in der Serie A bei Parma intensiv verfolgt. Er bringt viel mit und er kann auf beiden Seiten spielen. Dass wir in die League B abgestiegen sind und jetzt gegen etwas schwächere Gegner antreten, kommt diesen jungen, offensiven Aussenverteidigern entgegen.»

Junge Führungsspieler

«Als ich mit 20 Jahren in die Nati gekommen bin, waren wir jungen Spieler sehr zurückhaltend und scheu. Das war etwas später bei Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Xherdan Shaqiri oder Admir Mehmedi bereits ganz anders. Sie gehörten zu einer neuen Generation, die frecher ist. Heute wollen junge Spieler sofort spielen und auch Verantwortung übernehmen. Was es aber auch zu beachten gilt: Ein Führungsspieler bist du von Anfang an – oder du bist es nicht. Das ist nicht etwas, in das du hineinwächst. Entweder hast du diese Qualitäten oder du hast sie nicht. Ich glaube, dass Spieler wie Johan Manzambi oder Winsley Boteli solche Führungsqualitäten mitbringen. Darum bin ich zuversichtlich, dass sie ihren Weg in der Nati gehen werden.»