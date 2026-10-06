Ersatz-Captain Akanji spricht über Xhaka und seine Rolle

Im vierten Spiel der Nations League gibt es für die Schweiz den vierten Sieg. Nach dem 3:0 gegen Nordmazedonien stellen sich die Nati-Stars den Medien.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Murat Yakin (gegenüber SRF) über ...

... die Leistung: «Die Punkte stimmen, heute hat in der ersten Hälfte die Leistung nicht gestimmt. Eine Halbzeit zum Vergessen. Es war pomadig, da kann man nichts schönreden. Bei fünf Wechseln fehlen die Automatismen, wir hatten weder vorne noch hinten Zugriff.»

... die Abwesenden: «Die Phase mit diesen Spielern war wichtig, dass wir die Jungen integrieren konnten. Granit und Breel kannst du nicht ersetzen, ich hoffe, dass die beiden im November wieder dabei sind. Wir wissen, was die beiden für Werte und Qualitäten haben. Es war vielleicht gerade gut, zum Sehen wie es ohne sie ist. Wenn die Gegner eine andere Qualität haben, sind wir froh, wenn wir die beiden wieder haben.»

... die WM-Euphorie: «Wir kennen die Euphorie nach einer Endrunde, vor paar Monaten sind wir im WM-Viertelfinal gegen Argentinien, dann musst du auf Nordmazedonien. Nach der EM 2024 mussten wir nach Dänemark, haben verloren und zwei Rote Karten kassiert. Darum war es wichtig, das erste Spiel zu gewinnen. Vor dem Zusammenzug war es vielleicht etwas unruhig, aber die Mannschaft hat das gut gehandelt.»

... die U21-Spieler: «Nach der WM wussten wir, dass wir auf der Aussenverteidiger-Position Bedarf haben. Darum haben wir Britschgi und Athekame gebraucht, das war mit der U21 abgesprochen. Für die Spieler hat es gepasst, sie konnten auf dem obersten Level spielen.»

Johan Manzambi (gegenüber SRF) über ...

... die Freundschaft zu Boteli: «Ja das ist natürlich schön für uns. Wir kennen uns seit wir Kinder sind und dass er jetzt neben mir auf dem Platz stehen darf, während ich Tore schiesse ist sehr schön. Es wäre schön, wenn er mal ein Tor machen kann und ich ihm dafür den Assist geben kann.»

... zum Auftrag von Yakin: «Er hat einfach gesagt, wir müssen unser Spiel spielen. Das haben wir versucht und ich denke das haben wir geschafft.»

... zu seiner Verletzung: «Ja man kann auch profitieren von einer Verletzung. Man kann an anderen Sachen arbeiten. Ausserdem habe ich in Aston Villa gute Physios bekommen. Ich kann dort super arbeiten und fühle mich wohl.»

... zu seinem Fan-Song: «Heute habe ich die Fans gehört (wie sie den Manzambi-Song gesungen haben). Das war sehr schön. Ich war sehr glücklich.»

Fabian Rieder (gegenüber SRF) über ...

... sein Tor: «Ab dem Tor waren wir die bessere Mannschaft. Ich stelle den Körper gut rein, es ist nicht die einfachste Position, um den Ball noch zu versenken.»

... seine Polyvalenz: «Bei Augsburg spiele ich auf der Doppelsechs, dort kann ich sehr gut performen. In der Nati spiele ich eher weiter vorne oder auf dem Flügel. Ich bin nicht der klassische 1-gegen-1-Spieler wie Ndoye. Ich muss mir die Räume anders erarbeiten, das ist weniger spektakulär als vielleicht Manzambi oder Ndoye.»