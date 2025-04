1/5 Hat wenig zu Feiern: Breel Embolo. Foto: AFP

Nicolas Horni Sportredaktor

Nati-Star Breel Embolo droht Ärger: Der 28-Jährige muss sich am Mittwochabend vor der Disziplinarkommission der französischen Liga LFP erklären. Grund dafür ist ein Banner mit der Aufschrift «Nissa Merda» («Sche*** Nizza»), welches er nach dem Derbysieg (2:1) mit der AS Monaco gegen den OGC Nizza Ende März von den Fans überreicht erhielt, danach entrollte und während der Feierlichkeiten mit den Fans hochhielt. So berichtet die französische Sportzeitung «l’Equipe». Die Botschaft wurde daraufhin auch von den Fans in Gesängen wiedergegeben.

Nun folgt für Embolo, der beim besagten Spiel übrigens den Siegtreffer schoss, der Gang vor die Disziplinarkommission. Ob und welche Strafe der 75-fache Schweizer Nationalspieler zu erwarten hat, ist noch unklar. Allzu heftig dürfte sie mit Blick auf ähnliche Vorfälle aber nicht ausfallen. So wurden die PSG-Stars Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi und Layvin Kurzawa nach beleidigenden Gesängen gegen Marseille im Herbst 2023 zu einem Spiel auf Bewährung verknurrt.

3:59 Monaco – Nizza 2:1: Embolo erzielt Siegtreffer und holt Penalty raus