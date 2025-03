1/7 Luxemburg fährt im letzten Testspiel einen 1:0-Sieg gegen Schweden ein. Foto: imago/Majerus

Es ist eine der grössten Blamagen der Schweizer Fussball-Geschichte. Kein Wunder, ist 1:2-Heimniederlage aus dem Jahr 2008 vor dem erneuten Aufeinandertreffen mit Luxemburg wieder Thema. «Es wurde kurz darüber gesprochen», sagt Murat Yakin (50). «Wir werden sicher nicht den Fehler machen, uns mit irgendwelchen Süssigkeiten fotografieren zu lassen» verspricht er mit Bezug auf das legendäre Blick-Fotoshooting mit dem damaligen Nati-Captain Gökhan Inler (40).

Der Fussball-Zwerg von damals hat in den letzten 17 Jahren eine bemerkenswerte Entwicklung hingelegt. Seit 2017 ist Luxemburg ununterbrochen in den Top 100 der Weltrangliste klassiert. In der Quali zur EM 2024 liess man Nationen wie Bosnien-Herzigowina und Island hinter sich und schrammte nur haarscharf am direkten EM-Ticket vorbei. Hätte der Benelux-Staat das drittletzte Quali-Spiel gegen die Slowakei (0:1) für sich entschieden, wäre die Weltnummer 92 zum ersten Mal an ein grosses Turnier gefahren. So schaffte es Luxemburg immerhin in die Playoffs, wo man Georgien mit 0:2 unterlag.

Überraschungssieg gegen Schweden

Wie die Nati hat allerdings auch Luxemburg einen katastrophalen Herbst hinter sich. Auch das 660'000-Seelen-Land blieb in der Nations League ohne einen einzigen Sieg und stieg in einer Gruppe mit Nordirland, Bulgarien und Belarus abgeschlagen aus der Liga C ab.

Dass sich die Schweiz aber dennoch in Acht nehmen sollte, hat Luxemburg am vergangenen Samstag mit einem überraschenden 1:0-Sieg gegen Schweden unter Beweis gestellt. Als eine der grössten Blamagen würde eine erneute Niederlage gegen den einstigen Fussball-Zwerg nicht mehr in die Geschichte eingehen. Eine riesige Enttäuschung wäre es nach nun schon acht sieglosen Nati-Spielen in Serie aber trotzdem.