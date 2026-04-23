Seit seinem Abschied aus Dortmund im Sommer 2024 ist Edin Terzic ohne Job. Dies könnte sich bald ändern: Baskische Medien bringen ihn mit LaLiga-Klub Athletic Bilbao in Verbindung – eine Einigung soll bereits erzielt worden sein.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Steht Edin Terzic bald im Baskenland an der Seitenlinie? Gemäss der spanischen Zeitung «Deia» mit Sitz in Bilbao ist das so gut wie fix. Denn: Jon Uriarte, Präsident von Champions-League-Teilnehmer Athletic Bilbao, soll bereits eine Einigung mit dem 43-jährigen Deutschen erzielt haben.

Der Posten des Übungsleiters beim baskischen Klub ist ab Sommer vakant, nachdem Ernesto Valverde im März angekündigt hat, seinen Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Für Athletic Bilbao geht damit eine erfolgreiche Ära zu Ende: Unter der Ägide des ehemaligen Barça-Trainers holte Bilbao 2024 seinen ersten spanischen Pokal-Sieg seit 40 Jahren, in Valverdes erster Amtszeit gewann Athletic 2015 zudem den spanischen Super-Cup. In diese Perioden fallen auch zwei Teilnahmen in der Champions-League.

Sollte Terzic tatsächlich in Spanien anheuern, wäre es dessen erstes Engagement als Cheftrainer ausserhalb der Bundesliga. Dort feierte er mit Borussia Dortmund grosse Erfolge: 2021 führte er den BVB zum DFB-Pokal, im Jahr zuvor staubte er den Superpokal ab. In Erinnerung geblieben sind aber auch die knapp verpassten Titel: 2023 gab Dortmund den Meistertitel am letzten Spieltag noch aus der Hand, ein Jahr später ging der Champions-League-Final gegen Real Madrid mit 0:2 verloren.