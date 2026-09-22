Alexander Blessin ist neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach. Der 53-Jährige übernimmt sofort und unterschreibt bis 2028. Nun soll er die Fohlen nach einer turbulenten Zeit wieder auf Kurs bringen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Blessin wird neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach bis 2028

Er gewann zweimal «Trainer des Jahres» und führte Teams zu Erfolgen

53-jähriger Deutsche trainierte zuletzt FC St. Pauli in der Bundesliga

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Jetzt ist es offiziell: Alexander Blessin (53) ist nach der Entlassung von Eugen Polanski (40) neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der Deutsche übernimmt mit sofortiger Wirkung und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Am Mittwoch wird er von Sportchef Rouven Schröder offiziell vorgestellt und soll die Fohlen, die als einziges Team noch ohne Punkt dastehen, aus dem Tabellenkeller holen.

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Blessin bringt reichlich Erfahrung und eine bewegte Trainerkarriere mit. Der gebürtige Bad Cannstatter begann seine Laufbahn im Nachwuchs von RB Leipzig. Dort arbeitete er ab 2012 zunächst als Co-Trainer der U17, ehe er selbst das Kommando übernahm.

Seinen grossen Durchbruch feierte Blessin in Belgien. KV Oostende führte er in der Saison 2020/21 auf Platz fünf und wurde zum «Trainer des Jahres» gewählt. Im Januar 2022 folgte der Wechsel zum italienischen Traditionsklub CFC Genua. Blessin stabilisierte die Mannschaft, musste nach knapp einem Jahr aber wieder gehen.

Blessins Weg nach Gladbach

Zurück in Belgien startete er dann richtig durch. Mit Royal Union Saint-Gilloise holte Blessin den Pokal, wurde Vizemeister und führte den Klub in die Champions-League-Qualifikation. Zum zweiten Mal wurde er als «Trainer des Jahres» ausgezeichnet. Zuletzt stand Blessin beim FC St. Pauli an der Seitenlinie. In seiner ersten Bundesliga-Saison gelang ihm mit dem Aufsteiger der Klassenerhalt. Nach dem Abstieg in der darauffolgenden Saison war allerdings Schluss.

Auch als Spieler kennt Blessin die Bundesliga. Für den VfB Stuttgart kam er auf sieben Einsätze im deutschen Oberhaus. Dazu absolvierte er 45 Partien in der 2. Bundesliga für die Stuttgarter Kickers sowie weitere Spiele für Jahn Regensburg.

Nun beginnt für Blessin das nächste Kapitel und für Gladbach ein neuer Anlauf. Die Fohlen setzen auf einen Trainer, der bereits in mehreren Ländern gearbeitet und unterschiedliche Herausforderungen erlebt hat.

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