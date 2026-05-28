Eugen Polanski bleibt auch über den Sommer hinaus Trainer von Nico Elvedi und Borussia Mönchengladbach. Sportchef Rouven Schröder erklärt, dass das Grundvertrauen da sei, fordert aber auch eine Steigerung im Vergleich zur enttäuschenden abgelaufenen Saison.

Julian Sigrist Redaktor Sport

Lange war nicht klar, von wem Nico Elvedi (29) nächste Saison trainiert wird. Im letzten September übernahm Eugen Polanski (40) nach der Entlassung von Gerardo Seoane (47) als Interimstrainer bei Borussia Mönchengladbach und erhielt rund zwei Monate später einen Vertrag als Cheftrainer bis 2028.

Dennoch gab es zuletzt immer wieder Gerüchte über eine mögliche Trennung, auch von Sportchef Rouven Schröder fehlte nach der enttäuschenden Saison, die die Fohlen auf dem 14. Platz abschlossen, ein klares Bekenntnis. An einer Medienrunde am Mittwochabend stellt Schröder nun aber klar: Polanski steht auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie von Gladbach.

Gleichzeitig betont der 50-Jährige: «Wir haben kontrovers diskutiert. Es war sicherlich keine optimale Saison.» Ein «weiter so» werde es deshalb nicht geben. «Wir müssen viele Dinge knallhart anpacken. Der wichtigste Punkt ist die Selbstkritik – bei Eugen, aber auch beim Klub, ob er alles richtig gemacht hat. Wir werden um ihn ein neues Trainerteam bauen, um neue Impressionen von aussen und mehr Inhalt zu bekommen.»

Andererseits stellt Schröder aber auch klar, dass das Grundvertrauen, es besser zu machen, da sei. «Wir sehen bei Eugen eine Entwicklung. Er hat die Mannschaft am 4. Spieltag übernommen, konnte also keine richtige Vorbereitung mit den Jungs durchführen. Wir wollen nun gemeinsam mit einer langen Vorbereitung die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen.»

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