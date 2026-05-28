DE
FR
Abonnieren

Nach langem Hin und Her
Elvedis Gladbach geht mit Trainer Polanski in die neue Saison

Eugen Polanski bleibt auch über den Sommer hinaus Trainer von Nico Elvedi und Borussia Mönchengladbach. Sportchef Rouven Schröder erklärt, dass das Grundvertrauen da sei, fordert aber auch eine Steigerung im Vergleich zur enttäuschenden abgelaufenen Saison.
Publiziert: vor 11 Minuten
Kommentieren
1/2
Nico Elvedi muss sich bei Borussia Mönchengladbach auf keinen neuen Trainer einstellen.
Foto: IMAGO/Eibner
Julian_Sigrist_Praktikant Sport_Blick Sport_1-Bearbeitet.jpg
Julian SigristRedaktor Sport

Lange war nicht klar, von wem Nico Elvedi (29) nächste Saison trainiert wird. Im letzten September übernahm Eugen Polanski (40) nach der Entlassung von Gerardo Seoane (47) als Interimstrainer bei Borussia Mönchengladbach und erhielt rund zwei Monate später einen Vertrag als Cheftrainer bis 2028.

Dennoch gab es zuletzt immer wieder Gerüchte über eine mögliche Trennung, auch von Sportchef Rouven Schröder fehlte nach der enttäuschenden Saison, die die Fohlen auf dem 14. Platz abschlossen, ein klares Bekenntnis. An einer Medienrunde am Mittwochabend stellt Schröder nun aber klar: Polanski steht auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie von Gladbach.

Gleichzeitig betont der 50-Jährige: «Wir haben kontrovers diskutiert. Es war sicherlich keine optimale Saison.» Ein «weiter so» werde es deshalb nicht geben. «Wir müssen viele Dinge knallhart anpacken. Der wichtigste Punkt ist die Selbstkritik – bei Eugen, aber auch beim Klub, ob er alles richtig gemacht hat. Wir werden um ihn ein neues Trainerteam bauen, um neue Impressionen von aussen und mehr Inhalt zu bekommen.»

Andererseits stellt Schröder aber auch klar, dass das Grundvertrauen, es besser zu machen, da sei. «Wir sehen bei Eugen eine Entwicklung. Er hat die Mannschaft am 4. Spieltag übernommen, konnte also keine richtige Vorbereitung mit den Jungs durchführen. Wir wollen nun gemeinsam mit einer langen Vorbereitung die Weichen für eine erfolgreiche Saison stellen.»

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
Was sagst du dazu?
Alte Kommentare, neues System.
Da wir unser Kommentartool gewechselt haben, kannst du unter diesem Artikel nichts mehr posten. Bei allen neuen Storys kannst du aber wie gewohnt mitdiskutieren.
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Borussia Mönchengladbach
        Borussia Mönchengladbach
        Fussball-Transfers
        Fussball-Transfers