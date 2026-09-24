David Alaba wechselt nach einer langen Vereinssuche zu Udinese Calcio. Der Klub aus der Serie A bestätigt entsprechende Gerüchte am Donnerstag mit der offiziellen Transfer-Mitteilung.

Nun ists offiziell: David Alaba (34) wechselt zu Serie-A-Klub Udinese Calcio. Im Nordosten Italiens unterschreibt der Österreicher einen Vertrag bis Ende Saison, wie der Verein am Donnerstag mitteilt. Damit geht eine monatelange Vereinssuche zu Ende – Alabas Vertrag bei Real Madrid ist Ende Juni ausgelaufen.

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Der Wechsel hat sich in den vergangenen Tagen mehr als abgezeichnet. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet bereits am Mittwoch von einer mündlichen Einigung zwischen Spieler und Verein. Nun erfolgt die Bestätigung vonseiten des Klubs, wo der langjährige Nati-Captain Gökhan Inler (42) als technischer Leiter amtet und damit am Transfer-Coup mitbeteiligt gewesen ist.

Die Wahl kommt durchaus überraschend. Nach Stationen bei Bayern München und Real Madrid wechselt Alaba nun zu einem Klub aus dem italienischen Mittelfeld. Udinese gehört nicht zu den Topklubs der Serie A – in den letzten zehn Saisons ist er nicht über Rang zehn hinausgekommen.

Seit Sommer ohne Verein

Alaba selbst hat dagegen mit Bayern und Real viermal die Champions League und insgesamt zwölf nationale Meistertitel gewonnen. Seine Vereinssuche hat sich aber als schwierig erwiesen: Immer wieder ist er mit Klubs von innerhalb und ausserhalb Europas in Verbindung gebracht worden, etwa mit Union Berlin, Club América und seinem Jugendklub Austria Wien.

Eine Rückkehr nach Wien schloss sein Vater zuletzt nicht grundsätzlich aus, erklärte aber, dass sein Sohn noch viel vorhabe. Nun wagt er also ein nächstes Abenteuer in der Serie A – seiner dritten Top-5-Liga.

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