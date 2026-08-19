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Nach geplatztem PSG-Deal
WM-Held wird Teamkollege von Manzambi

Aus seinem Wechsel zu PSG wurde nichts – nun kommt Zion Suzuki bei Premier-League-Klub Aston Villa unter. Für den Torhüter überweisen die Villans eine Millionensumme nach Parma.
Publiziert: 12:11 Uhr
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Japans Nationaltorhüter Zion Suzuki stösst zu Aston Villa.
Foto: AFP
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Zion Suzuki (23) hat einen neuen Klub: Der Torhüter wechselt von Parma in die Premier League zu Aston Villa, wie die Engländer am Mittwochmorgen bekannt geben. Medienberichten zufolge soll der Klub von Nati-Juwel Johan Manzambi (20) eine Ablösesumme von umgerechnet rund 28 Millionen Franken nach Italien überweisen.

Dass der Japaner, der an der WM in Nordamerika im Tor der Blauen Samurai gestanden hat, nach England wechselt, kommt etwas überraschend. Noch vor wenigen Tagen stand ein Transfer zu PSG im Raum. Der Deal mit dem Champions-League-Sieger platzte aber im letzten Moment – der Grund dafür sollen hohe Provisionsforderungen von Suzukis Berater gewesen sein.

In die Bresche springt nun also Europa-League-Sieger Aston Villa. Und der Vierte der abgelaufenen Premier-League-Saison wird am Mittwoch gleich doppelt auf dem Transfermarkt aktiv: Für die linke Verteidigerposition kommt der Italiener Matteo Ruggeri (24) von Atlético Madrid nach Birmingham.

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