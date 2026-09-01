DFB-Stürmer Woltemade geht in die Serie A

Nick Woltemade wird in dieser Saison fortan für Juventus Turin auf Torejagd gehen. Der Deutsche wechselt leihweise zur Alten Dame.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der deutsche Nationalstürmer Nick Woltemade (24) bricht seine Zelte bei Newcastle United vorerst wieder ab. Der 1,98 Meter grosse Angreifer schliesst sich auf Leihbasis Juventus Turin an. Die beiden Klubs haben sich Medienberichten zufolge auf eine Leihgebühr von umgerechnet rund 2,6 Millionen Franken geeinigt, die durch Boni aber noch ansteigen könnte.

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Die Magpies blätterten vor einem Jahr 70 Millionen für den schlaksigen Knipser hin. Die erste Saison beim nordenglischen Klub verlief aber eher durchwachsen. In 53 Partien erzielte Woltemade elf Tore und lieferte sechs Assists. Angesichts dessen, dass er zuvor in der Bundesliga-Saison 2024/25 in 33 Spielen 20 Skorerpunkte geholt (17 Tore) hatte, war die Ausbeute bei Newcastle eher dürftig.

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