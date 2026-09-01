DE
FR
Abonnieren

Nach durchzogenem Jahr
DFB-Stürmer Woltemade geht in die Serie A

Nick Woltemade wird in dieser Saison fortan für Juventus Turin auf Torejagd gehen. Der Deutsche wechselt leihweise zur Alten Dame.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
Nick Woltemade schliesst sich Juventus Turin an.
Foto: IMAGO/Shutterstock
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der deutsche Nationalstürmer Nick Woltemade (24) bricht seine Zelte bei Newcastle United vorerst wieder ab. Der 1,98 Meter grosse Angreifer schliesst sich auf Leihbasis Juventus Turin an. Die beiden Klubs haben sich Medienberichten zufolge auf eine Leihgebühr von umgerechnet rund 2,6 Millionen Franken geeinigt, die durch Boni aber noch ansteigen könnte.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Die Magpies blätterten vor einem Jahr 70 Millionen für den schlaksigen Knipser hin. Die erste Saison beim nordenglischen Klub verlief aber eher durchwachsen. In 53 Partien erzielte Woltemade elf Tore und lieferte sechs Assists. Angesichts dessen, dass er zuvor in der Bundesliga-Saison 2024/25 in 33 Spielen 20 Skorerpunkte geholt (17 Tore) hatte, war die Ausbeute bei Newcastle eher dürftig.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Newcastle United
Newcastle United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin
        Newcastle United
        Newcastle United