Nati-Spielerin Géraldine Reuteler schliesst sich Arsenal London an. Nach acht Jahren Eintracht Frankfurt wagt die 27-Jährige den Sprung auf die Insel.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Die Zukunft von Géraldine Reuteler ist geklärt. Nach acht Jahren bei Eintracht Frankfurt verlässt die Nati-Spielerin die Bundesliga und wechselt auf die Insel. Dort schliesst sich die 27-Jährige dem Topklub Arsenal London an, das teilen die Gunners am Mittwoch mit. Bei Arsenal unterschreibt die Innerschweizerin einen Vertrag bis 2030.

Für die Champions-League-Siegerinnen von 2025 aus Nordlondon ist Reuteler ein Schnäppchen, da ihr Vertrag in Frankfurt im Sommer auslief. Somit ist die vielseitige Offensivspielerin ablösefrei zu haben. In den acht Jahren bei der Eintracht absolvierte die Nidwaldnerin in 146 Spielen rund 40 Tore.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bei Arsenal will Reuteler an die Erfolge von Nati-Captain Lia Wälti anknüpfen. Die Bernerin gewann mit den Gunners 2025 die Königsklasse. Wälti verliess Arsenal vor einem Jahr in Richtung Juventus Turin, nach dem Italien-Abstecher wechselte sie im Sommer zurück auf die Insel zu Brighton & Hove Albion.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen