Nach 16 Jahren Profikarriere verabschiedet sich Slavko Vincic. Der slowenische Schiedsrichter leitete sein letztes Spiel – den WM-Final 2026 zwischen Spanien und Argentinien.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiedsrichter Vincic beendet Karriere nach WM-Finale Spanien gegen Argentinien

IFFHS kürte ihn als besten Schiedsrichter der Weltmeisterschaft 2026

16 Saisons: Pfiff Champions League, Europa League und Europameisterschaften

Blick Sportdesk

Slavko Vincic hat nach einer glanzvollen Karriere die Pfeife an den Nagel gehängt. Der 46-jährige Slowene leitete sein letztes Spiel – das WM-Finale 2026 zwischen Spanien und Argentinien in New Jersey. Die slowenische Fussballföderation (NZS) bestätigte seinen Rücktritt offiziell.

Vincic war eine Schiedsrichter-Legende. Die Internationale Föderation für Fussballgeschichte und -statistik (IFFHS) kürte ihn jüngst zum besten Schiedsrichter der Weltmeisterschaft. Die NZS lobte ihn für seine Leistung im «wichtigsten Spiel, das es in der Welt des Sports gibt», und erklärte, er habe damit «seinen Status als einer der besten Schiedsrichter der Geschichte gefestigt».

In 16 Saisons auf höchstem Niveau sammelte Vincic beeindruckende Erfolge: Er pfiff Endspiele der Champions League und Europa League, vier Europameisterschaften und zahlreiche Partien europäischer Top-Klubs. Die NZS plant, ihn offiziell als den besten Schiedsrichter Sloweniens zu ehren.

Das WM-Finale war der perfekte Abschied für Vincic. Mit seiner ruhigen Art und präzisen Entscheidungen war er ein Garant für Fairness und Qualität. Die UEFA verliert mit ihm einen ihrer vertrauenswürdigsten Unparteiischen. Vincic bleibt dem Fussball erhalten – in welcher Rolle, ist jedoch noch unklar.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.