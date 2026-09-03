Der FC Chelsea könnte nach dem geplatzten Transfer von Lamine Camara noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Laut Medienberichten hat der Premier-League-Klub Kontakt zu Georginio Wijnaldum aufgenommen. Der 35-jährige Ex-Liverpool-Spieler ist derzeit vereinslos.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Chelsea denkt über Verpflichtung von Wijnaldum nach dem Transferfenster nach

Der vereinslose Wijnaldum erzielte 2025 bei Al-Ettifaq 17 Tore

Über 200 Premier-League-Spiele machen ihn zum erfahrenen Mittelfeldspieler

Lynn Piubel Reporterin Sport

Beim FC Chelsea könnte nach dem Ende des Transferfensters noch eine Verstärkung im Mittelfeld dazukommen. Laut dem Portal Footmercato hat der englische Klub Kontakt zu Georginio Wijnaldum (35) aufgenommen. Der Holländer ist derzeit vereinslos und könnte deshalb auch nach dem Ende der Transferperiode verpflichtet werden.

Hintergrund ist eine kurzfristig entstandene Lücke im Chelsea-Mittelfeld. Der Klub wollte am Deadline Day offenbar Lamine Camara (22) von der AS Monaco verpflichten. Der Transfer scheiterte jedoch in letzter Minute. Und weil Enzo Fernandez für rund 140 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt ist, gibts nun eine Vakanz im Zentrum.

Chelsea soll deshalb nun den Markt für vereinslose Spieler prüfen. Dem Bericht zufolge, den auch die englische Zeitung «The Sun» aufnimmt, könnte Wijnaldum dabei eine Option sein. Demnach wäre der Klub bereit, dem Holländer einen kurzfristigen Vertrag anzubieten. Voraussetzung wäre eine Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen.

Wijnaldum als ideale Lösung?

Für Chelsea spricht vor allem Wijnaldums Erfahrung. Der Mittelfeldspieler absolvierte während seiner Zeit bei Newcastle United und Liverpool insgesamt über 200 Premier-League-Spiele. Bei den Reds war er an einer erfolgreichen Phase der Klubgeschichte beteiligt, da der Verein mit ihm unter anderem die Champions League (2019), die englische Meisterschaft, die Klub-WM und den Uefa Super-Cup (alles 2020) gewann.

Wijnaldum spielte zuletzt in Saudi-Arabien für Al-Ettifaq. In der vergangenen Saison erzielte er dort 17 Tore in 34 Spielen. Trotzdem erhielt er nach seinem Vertragsende keinen neuen Kontrakt und ist seit diesem Sommer ohne Verein.

Ob Wijnaldum tatsächlich nach London wechselt, ist derzeit offen. Eine Einigung wurde bislang nicht bestätigt. Für Chelsea wäre der Holländer vor allem eine kurzfristige Lösung, um nach den Entwicklungen am Deadline Day zusätzliche Erfahrung und Tiefe im Mittelfeld zu gewinnen.

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