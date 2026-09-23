Alaba hat offenbar neuen Klub gefunden

David Alaba steht vor einem überraschenden Wechsel zu Udinese. Nach Stationen bei Bayern München und Real Madrid soll sich der Österreicher mit dem italienischen Klub mündlich geeinigt haben. Noch fehlen die letzten Formalitäten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft David Alaba wechselt wohl zu Udinese Calcio in die Serie A

Überraschender Schritt: Udinese ist ein Klub aus dem Tabellen-Mittelfeld

Alaba ist seit Sommer vereinslos, Ablösefrei verfügbar für Transfer

Lynn Piubel Redaktorin Sport

David Alaba (34) hat offenbar einen neuen Klub gefunden. Nach monatelanger Vereinslosigkeit steht der österreichische Nationalspieler vor einem Wechsel zu Udinese Calcio in die Serie A. Es besteht gemäss Transferexperte Fabrizio Romano zwischen beiden Seiten bereits eine mündliche Einigung, die letzten formellen Schritte müssen jedoch noch abgeschlossen werden. Nach der Länderspielpause wird Alaba voraussichtlich nach Italien wechseln.

Damit nimmt die lange Klubsuche des Wieners ein überraschendes Ende. Erst am Dienstag hatte Alabas Vater und Berater George erklärt, dass es zahlreiche Anfragen aus Europa und den USA gebe. «Er wird bald verkünden, wie es weitergeht», sagte George Alaba. Einen Tag später scheint nun Udinese die Nase vorn zu haben.

Die Wahl kommt durchaus überraschend. Nach Stationen bei Bayern München und Real Madrid wechselt Alaba nun offenbar zu einem Klub aus dem italienischen Mittelfeld. Udinese gehört nicht zu den Topklubs der Serie A und spielt regelmässig um Plätze im Mittelfeld der Tabelle.

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Seit Sommer ohne Verein

Nach seinem Abschied von den Spaniern ist der Verteidiger seit diesem Sommer vereinslos und kann ablösefrei wechseln. Zuvor wurde er unter anderem mit Union Berlin, Club América und seinem Jugendklub Austria Wien in Verbindung gebracht. Eine Rückkehr nach Wien schloss sein Vater zuletzt nicht grundsätzlich aus, erklärte aber, dass sein Sohn noch viel vorhabe.

Bei Udinese könnte Alaba nun seine Erfahrung aus zwei europäischen Spitzenklubs einbringen. Der Österreicher spielte von 2009 bis 2021 für Bayern München und wechselte anschliessend zu Real Madrid. Mit beiden Klubs gewann er die Champions League.

Noch fehlt die Unterschrift

Offiziell ist der Transfer allerdings noch nicht. Die mündliche Einigung muss zunächst in einen unterschriebenen Vertrag überführt werden. Erst danach kann Udinese den Wechsel bestätigen.

Für Alaba wäre es nach Deutschland und Spanien die nächste grosse Station in einer europäischen Topliga.

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