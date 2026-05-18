Hansi Flick bleibt Coach des FC Barcelona. Der deutsche Erfolgstrainer verlängert seinen Vertrag bis Juni 2028. Seit seinem Amtsantritt 2024 gewann Flick mit Barça zwei Meisterschaften, den Pokal und zweimal den Superpokal.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Am Sonntag vor einer Woche sicherte sich der FC Barcelona mit dem Sieg im Clasico gegen Real Madrid seinen 29. Meistertitel. Nun gibt der La-Liga-Klub bekannt, dass Meistertrainer Hansi Flick (61) den Katalanen erhalten bleibt. Der 2027 auslaufende Vertrag des deutschen Coaches wird vorzeitig um ein Jahr bis Juni 2028 verlängert und beinhaltet zudem die Option für eine weitere Saison bis 2029.

«Unsere Zukunft hat einen Namen», verkündet Barcelona in den sozialen Medien die Vertragsverlängerung. Flick selbst freut sich, gemeinsam mit dem spanischen Meister in die Zukunft zu gehen. «Barça ist mehr als nur ein Verein. Für mich ist es eine Freude, diesen Weg weiterzugehen», sagt er in einem vom Klub veröffentlichten Video.

«Möchte weitere Titel gewinnen»

Er habe in den zwei Saisons, in denen er an der Seitenlinie der Katalanen stand, «viele fantastische Momente erlebt». Nach der vorzeitigen Meisterschaft sei ihm klar geworden, dass er in Barcelona am richtigen Ort ist.

Barcelona hatte Flick im Sommer 2024 als Trainer verpflichtet. Unter dem Deutschen gabs zwei Meistertitel, zwei Supercups sowie einen spanischen Pokalsieg zu bejubeln. Nun soll noch mehr dazukommen: «Mein Hunger ist noch grösser geworden. Ich möchte weitere Titel gewinnen – das ist unser Ziel», kündigt Flick an.

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