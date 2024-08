Anthony Racioppi stand am Mittwochabend erstmals für Hull City im Einsatz. Dabei verschuldet er das Gegentor zum 1:2 mit einem peinlichen Stockfehler.

1/6 Anthony Racioppi erlebt bei Hull City ein Debüt zum Vergessen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Wenige Tage nach seinem Wechsel von YB zu Hull City darf Anthony Racioppi (25) erstmals in der Startelf ran. Am Wochenende sass er noch auf der Bank, als sein Konkurrent um den Stammplatz Ivan Pandur (24) spielte. Im Ligapokal am Mittwochabend erhält er dann die erste Chance, im Kampf um die Nummer-1-Rolle zu punkten. Doch Racioppi unterläuft ein Patzer der übleren Sorte.

Racioppis Aussetzer ist der Höhe– respektive Tiefpunkt einer wilden Startphase: Nachdem es nur 25 Sekunden bis zu seinem ersten Gegentor gedauert hat und seine Kollegen in der 9. Minute ausgeglichen haben, rutscht Racioppi am Strafraumrand ein Rückpass unter dem Fuss durch. Der Gegenspieler nimmt das Geschenk artig an und schiebt ins verwaiste Tor ein. Horror für jeden Keeper, denn schlechter kann eine Klub-Karriere nicht beginnen.

Fehler überschattet ordentlichen Auftritt

Denn in den restlichen 80 Minuten fallen keine weiteren Tore mehr, es bleibt beim 1:2. Auch, weil sich der Schweizer Keeper kurz vor der Pause mit einer starken Parade immerhin ein bisschen für seinen Fehler rehabilitiert. So bewertet die «Hull Daily Mail» seine Debütleistung mit einer 6 (von 1 bis 10). «Fairerweise muss gesagt sein, dass er sich gut vom Fehler erholt hat», wird ihm attestiert. Im Torhüter-Duell mit dem Kroaten macht Racioppi mit solchen Fehlern aber dennoch keine Werbung in eigener Sache.

Auch bei YB leistete sich Racioppi von Zeit zu Zeit fatale Aussetzer, was im Winter 2023 letztlich dazu führte, dass er den Stammplatz wieder verlor, den er sich zuvor noch mit starken Leistungen von David von Ballmoos geschnappt hatte. Auf der Suche nach mehr Spielpraxis wechselte Racioppi deshalb letzte Woche zum englischen Zweitligisten.

Der ironische Hauch, der dabei mitschwingt: Von Ballmoos hat beim Berner Sieglos-Saisonstart ebenfalls schon gepatzt und mit Marvin Keller einen jungen, talentierten Konkurrenten im Nacken, der richtig auf seine Chance brennt, seinen Status als Nummer 1 ins Wanken zu bringen.