1/4 Trainer Ricardo Moniz (2.v.l.) und seine Spieler glauben an ein Rückspiel-Wunder.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

0:3 nach dem Hinspiel? Und das Rückspiel auswärts in Portugal? Wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten würden in der 3. Quali-Runde zur Conference League auf den FC Zürich setzen.

Zwar kamen Schweizer Klubs nach einer Hinspielniederlage in Europa noch gute 42 Mal weiter, allerdings nur dreimal davon auswärts. Eine 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel hat noch nie ein Schweizer Team auswärts wettgemacht. Der FC Zürich benötigt am Donnerstag also fast schon Hilfe von höheren Kräften, damit er doch noch irgendwie die nächste Runde erreicht. Ein echtes Wunder.

«Wir Haben eine Pflicht»

Wie viele solcher Wunder hat FCZ-Trainer Ricardo Moniz (60) in seiner Karriere schon erlebt? Auf diese Frage reagiert der Holländer auf der Pressekonferenz vor dem Guimarães-Spiel mit Unverständnis. «Sie stellen mir eine zynische Frage? Dann stellen sie mir lieber gar keine», antwortet Moniz. Dies, weil der Holländer das Wort Wunder mit anderen Dingen im Leben verbindet als mit Fussball: «Ein Wunder ist es, wenn man eine unheilbare Krankheit überwindet.»

Kurz darauf wendet sich Moniz dem Rückspiel zu: «Gerade im Fussball passieren Dinge, die man nicht erklären kann. Aber klar ist auch: Wir sind Realisten und wissen, dass es nach diesem Hinspiel nicht einfach wird für uns.»

Okita fehlt weiterhin

Als einer, der stets an das Kämpferherz seiner Spieler appelliert, muss er auch mit gutem Beispiel vorangehen – und Optimismus versprühen. Egal, wie entmutigend die Lage ist: «Wir kämpfen nicht nur für uns, sondern auch für die fast 1000 Zürcher Fans, die nach Portugal gekommen sind. Wir haben eine Pflicht gegenüber ihnen und auch uns selber.»

Fehlen wird im Rückspiel mit Jonathan Okita (27) derjenige, der vom Trainer nach dem Hinspiel vor einer Woche einen öffentlichen Rüffel erhalten hatte. Schon am zurückliegenden Sonntag in der Liga gegen Lausanne ist der Deutsch-Kongolese nicht im Kader gewesen.