FCZ-Trainer Moniz rechnet mit Offensivspieler Okita ab

«Dann wirst du so von ihm verarscht»

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Das ist hart. Und die Höchststrafe für jeden Fussballer! Ein- und kurz darauf ohne ersichtliche Verletzung wieder ausgewechselt zu werden. Dieses Schicksal widerfährt FCZ-Stürmer Jonathan Okita (27) im Conference-League-Hinspiel gegen Vitoria Guimaraes (0:3).

Der Kongolese kommt beim Stand von 0:0 in der 46. Minute für Ifeanyi Mathew auf den Rasen, muss kurz darauf aber wieder für Armstrong Oko-Flex vom Feld. Als er rausgeht, würdigen sich Okita und FCZ-Trainer Ricardo Moniz (60) keines Blickes. Zum Handshake kommts nicht – eisige Stimmung an diesem warmen Sommerabend!

«Das ist inakzeptabel»

Der Grund für Okitas Auswechslung: schwaches Abwehrverhalten vor dem 0:1. Okita lässt seinen Gegenspieler flanken, was seinen Boss Moniz auf die Palme bringt und zur schnellen Auswechslung zwingt. Moniz nach dem vorentscheidenden 0:3 im Hinspiel gegen die deutlich besseren Portugiesen: «Er tut nichts, lässt die Flanke zu. Das ist absolut inakzeptabel.»

Der FCZ-Trainer, der viel wert auf Kommunikation legt, habe Okita nach dem Spiel mit den Fehlern konfrontiert. Wie hat dieser reagiert, will Blick vom FCZ-Trainer wissen. Moniz ehrlich: «Er war beleidigt.» Dann macht der Holländer seinem Ärger über das halbherzige Abwehrverhalten weiter Luft: «Ein Spieler, der erst wegwill. Wir geben ihm dann die Chance, weil wir seine Qualität sehen – und dann wirst du so von ihm verarscht! Wer keine Lernbereitschaft zeigt, fliegt aus dem Kader.»

Moniz hats schon einmal gemacht

Es beweist: Der FCZ-Trainer greift knallhart durch, wenn ihm was nicht passt. Im ersten Saisonspiel gegen Yverdon hat er Neuzugang Doron Leidner ein- und ausgewechselt. Seither spielt der Israeli – auch weil er aus einer Verletzung kommt – in der U21. Im Fanionteam ist er nur auf der Ersatzbank. Rechtsverteidiger Wallner hat ihn auf der linken Seite den Platz weggeschnappt.

Schlechte Stimmung herrsche zwischen Okita und Moniz nicht, versichert der Coach. «Es war diplomatisch. Man kann daraus lernen, es liegt jetzt an ihm.» Ein Parade-Beispiel hat der FCZ-Trainer auch noch bereit: Abwehrboss Nikola Katic, der in den letzten FCZ-Spielen brilliert hatte. «Er lässt sein Herz auf dem Platz. So muss das auch sein.»