1/13 Yanick Brecher: Note 4 – trotz Fehler.

Pascal Ruckstuhl Sport-Desk-Reporter

Die Enttäuschung beim FCZ ist riesig. Es wird (wohl) nichts mit der europäischen Gruppenphase in dieser Saison. Zu schwach ist der Auftritt im Hinspiel gegen das nicht übermächtige, aber bessere Guimaraes. Die Einzelkritik nach dem 0:3 fällt klar aus.

Yanick Brecher – Note 4

Fischt eine heimtückische Flanke gut aus der Ecke, spielt kurz darauf aber unbedrängt einen Fehlpass direkt in die Füsse des Gegners. Fatal! Daraus entsteht die Ecke und das Tor zum 0:1. Immerhin: Danach pariert der Captain mehrfach glänzend. An ihm liegt das 0:3 nicht.

Mariano Gomez – Note 2

Hat mit Torschütze Ricardo Mangas brutale Probleme. Gomez wirkt gegen den quirligen Portugiesen hüftsteif. Dazu kommt ein Eigentor (0:2) des gelernten Innenverteidigers.

Mirlind Kryeziu – Note 3

Bis zur 80. Minute solide, beim 0:3 ein Schritt zu spät.

Nikola Katic – Note 5

Rettet in der ersten Hälfte zweimal vor dem Einschlag, verhindert das 0:2 in der zweiten Halbzeit, indem er einen Hammerschuss mit dem Schädel blockt. Vorne hat Katic nach einem Freistoss die beste FCZ-Chance – der einzige Lichtblick im Zürcher Spiel.

Silvan Wallner – Note 3

Aufgrund der Ausfälle der beiden Neuzugänge Nemanja Tosic und Doron Leidner spülte man beim FCZ vor einigen Wochen Eigengewächs Silvan Wallner in die erste Elf. In der ersten Hälfte top, danach wie ausgewechselt. Zwei Flanken, die zu Gegentoren führen, fliegen über seine Seite in den Strafraum.

Ifeanyi Mathew – Note 2

Hat er überhaupt mitgespielt? Von 12 Pässen kommen acht an. Nach 45 Minuten und einem schwachen Auftritt muss er runter.

Cheick Condé – Note 3

Findet gut ins Spiel, spielt mit fortlaufender Zeit aber teilweise unverständliche Fehlpässe in die Füsse des Gegners. Vor dem 0:3 ballert er den Ball nach vorne, fehlt dann in der Mitte, wodurch das Gegentor fällt.

Bledian Krasniqi – Note 3

Hätte die Fähigkeiten, um den krankheitshalber abwesenden Spielmacher Antonio Marchesano zu ersetzen. Kommt auf der Halbposition neben Conde im 4-3-1-2 aber nicht zur Geltung.

Juan José Perea – Note 2

Lustloser Auftritt, keine tiefen Läufe, kein Pressing. Vom Trainer wird der Kolumbianer vor der Pause zweimal zusammengestaucht, weil er die Zweikämpfe zu lasch führt.

Umeh Emmanuel – Note 4

Einer der wenigen, der auf der Höhe ist. Hat in der ersten Halbzeit die Chance auf das 1:0, als er alleine vor dem gegnerischen Goalie scheitert. Wär dieser Ball rein, hätte das Spiel anders laufen können.

Mounir Chouiar – Note 2

An guten Tagen kann der Dribbler verzücken, an schlechten Tagen treibt er seine Mitspieler zur Weissglut. Statt den Ball nach einem verlorenen Dribbling zurückzuerobern, schaltet der Marokanner mehrfach ab und verwirft die Hände. Eine Todsünde im Fussball.