Leihe bis Ende Saison
FC St. Gallen holt deutschen Innenverteidiger

Die Espen verstärken für die Rückrunde ihre Defensive mit Colin Kleine-Bekel. Der deutsche Innenverteidiger kommt leihweise vom VfL Bochum.
Publiziert: 14:33 Uhr
|
Aktualisiert: 14:50 Uhr
1/2
Colin Kleine-Bekel kommt auf 26 Einsätze in der zweiten Bundesliga – nur einer davon fällt aber in die laufende Saison.
Foto: Getty Images
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Gian-Andri Baumgartner und Keystone-SDA

Wie von Blick angekündigt, verstärkt der FC St. Gallen sein Kader mit Blick auf die Meisterschafts-Rückrunde mit dem Abwehrspieler Colin Kleine-Bekel. Der 22-jährige Deutsche wechselt vom VfL Bochum (2. Bundesliga) leihweise in die Ostschweiz.

Der ehemalige BVB-Junior war Teil des Teams von Holstein Kiel, das 2024 in die Bundesliga aufstieg. Aufgrund eines Kreuzbandrisses konnte er jedoch kein Spiel auf höchster Ebene bestreiten. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel zu Bundesliga-Absteiger Bochum, wo er in der Hinrunde allerdings nur ein Spiel für die erste Mannschaft absolvierte – er kam vorwiegend in der viertklassigen Regionalliga West zum Einsatz.

In der Ostschweiz ist die Freude über den Wechsel dennoch gross: «Colin ist ein sehr gut ausgebildeter Verteidiger. Von seiner Mentalität her und aufgrund seines Charakters passt er gut in unsere Mannschaft und wir sind froh, dass er sich uns anschliesst», lässt sich FCSG-Sportchef Roger Stilz zitieren.

Das in der Rangliste auf Platz 2 liegende St. Gallen nimmt die zweite Phase der Super League am übernächsten Samstag mit dem Auswärtsspiel gegen das Schlusslicht Winterthur in Angriff.

FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
Fussball-Transfers
Fussball-Transfers
