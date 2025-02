1/6 Sergio Agüero im Porsche 99X Electric. Foto: X/TNTSportsAR

Vom Fussballplatz auf die Rennpiste: Ex-Fussballprofi Sergio «Kun» Agüero (36) versucht sich drei Jahre nach seinem Karriereende in der Formel E. Der ehemalige argentinische Nationalspieler wird sich in Miami im Rahmen eines Showevents am 5. und 6. März gemeinsam mit anderen internationalen Promis wie David Beckhams Sohn Brooklyn und Harry-Potter–Star Tom Felton mit einem Elektro-Rennwagen auf die GP-Rennstrecke begeben. Dabei wird Agüero einen über 300 km/h schnellen Porsche 99X Electric fahren.

Aktuell bereitet sich der 36-Jährige mit Formel E-Weltmeister Pascal Wehrlein intensiv auf sein Highspeed-Abenteuer vor. In einem Interview mit der englischen «Sun» sprach der ehemalige Premier-League-Torschützenkönig über die Parallelen des Rennsports zu seiner früheren Leidenschaft: «Sowohl im Rennsport als auch beim Fussball muss man sehr konzentriert sein und darf keine Fehler machen.»

Titelreiche Karriere

Auf dem Fussballplatz gehörte Agüero zu den ganz grossen seiner Zunft. Nachdem er fünf Saisons bei Atletico Madrid brillieren konnte und unter anderem den Golden Boy Award gewann, folgte der Wechsel zu ManCity. In England galt er für viele jahrelang als bester Mittelstürmer der Liga und gewann mit den Citizens fünf Meistertitel. Hinzu kamen zahlreiche Titel in den Cupwettbewerben. Nach zehn Jahren bei den Skyblues folgte 2021 der Wechsel zurück nach Spanien zum FC Barcelona.

Trauriger Abschied von Fussballbühne

Viele waren der Meinung, dass «Kun» Agüero noch einige Jahre Fussball vor sich gehabt hätte, wäre seine Karriere nicht tragisch durch eine Herzerkrankung beendet worden. Ende Oktober 2021 brach der Argentinier in einem Ligaspiel gegen Deportivo Alaves zusammen. «Ich wollte den Schiedsrichter anschreien, damit er das Spiel abbricht, aber ich brachte kein Wort heraus», erklärte er später einmal. Unter Tränen verabschiedete er sich zwei Monate später im Camp Nou von der Fussballbühne. Nun scheint er eine neue Leidenschaft gefunden zu haben.