Der Champions-League-Gewinner von 2005 hebt Yann Sommer im Exklusiv-Interview in die Top 4 der besten Goalies in Europa. Und Granit Xhaka ist für Dieter «Didi» Hamann schlicht «Weltklasse».

Am Samstag kommt es in der Bundesliga zum grossen Showdown zwischen Bayer Leverkusen und Bayern München (18.30 Uhr, live auf Sky Sport). Champions-League-Sieger und Sky-Experte Didi Hamann erklärt, warum er Titelverteidiger Leverkusen trotz Siegzwang vorn sieht. Wieso Granit Xhaka so wichtig ist für Leverkusen. Und warum er Yann Sommer inzwischen doch für einen guten Goalie hält.

Blick: Herr Hamann, Sie haben jetzt die Chance zur Wiedergutmachung.

Didi Hamann: Ich?

Ja. Als Yann Sommer bei Bayern München war, haben Sie ihn als TV-Experte niedergeredet. Jetzt können Sie im Gegenzug Granit Xhaka in den Himmel loben.

Nicht nur ihn, auch Sommer! Was der hält, seit er in Italien ist, das erwarte ich von einem Klasse-Torwart. Die meisten Spiele zu null, so wenige Gegentore – das macht er wunderbar. Ja, ich habe ihn kritisiert. Aber natürlich wird auch gelobt. Derzeit gehört er zu den drei, vier Besten in Europa. Seinetwegen ist Inter Mailand auch eine sehr gefährliche Mannschaft in der Champions League.

Und Xhaka?

Er ist das Herzstück dieser Leverkusener Mannschaft. Klar, Florian Wirtz ist derjenige, der die Schlagzeilen bekommt. Aber Xhaka ist der Taktgeber, das Metronom. Was er in den letzten 18 Monaten spielt, ist einfach Weltklasse.

Sie haben in Ihrer Karriere auf der gleichen Position gespielt wie Xhaka. Was hat er, was Sie gern gehabt hätten?

Einen linken Fuss (lacht). Bei Arsenal hatte er öfter mal Disziplinlosigkeiten drin. Platzverweise gegen Ende des Spiels, dumme Foulspiele. Das hat er komplett abgestellt. Und dann hat er natürlich überragende Passfähigkeiten. All die Bälle, die er spielt, wie er sie spielt, in welchen Fuss er sie spielt … das ist einfach ein Grund, warum Leverkusen immer einen guten Spielfluss hat. Er interpretiert seine Rolle sensationell.

Xhaka war in der letzten Saison der Schlüsselspieler für Leverkusen – genau der Spieler, der den Bayern letzte Saison gefehlt hat?

Und der ihnen vielleicht jetzt noch fehlt. Man hat ja Joshua Kimmich damals auf rechts gestellt. Dafür hat man Paulinho geholt. Jetzt spielen wieder Kimmich und Leon Goretzka. Aleksandar Pavlovic ist einer, der das auch leisten kann. Aber Xhaka würde den Bayern auch jetzt noch guttun.

Die Partie ist auch das Duell zweier spannender Trainer. Zunächst Xabi Alonso: Erklären Sie einem Laien, warum der Bayer-Coach bereits als Trainergott gilt?

Er war ja schon ein hervorragender Spieler im zentralen Mittelfeld. Aber weil er nicht der Schnellste war, musste er das Spiel gut lesen. Er musste im Kopf immer zwei, drei Schritte voraus sein. So, wie das bei Xhaka auch der Fall ist. Es ist natürlich schon mal ein Vorteil, wenn einer das Spiel versteht. Und dann hat er eine unheimlich ruhige, menschliche Art und eine natürliche Autorität. Alles Fachliche und deine grosse Karriere als Spieler bringen nichts, wenn dir deine Spieler nicht zuhören. Und er scheint seine Spieler wirklich zum Nachdenken zu bringen, mit dem, was er sagt.

Für Leverkusen ist das Heimspiel gegen die Bayern das Spiel der letzten Chance, um den Titel zu verteidigen. Einverstanden?

Und das hilft den Bayern. Trotzdem würde ich die Leverkusener leicht favorisieren. Ja, sie hatten zuletzt zwei Unentschieden drin. Aber sie spielen besser als in den ersten drei Monaten der Saison, als sie sich so durchgewurstelt haben. Jetzt haben sie wieder ihren Spielfluss, sie haben fast alle Spieler an Bord und mit Victor Boniface eine Option auf der Bank. Ich glaube, sie gewinnen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany scheint keine Kompromisse einzugehen. Mit Burnley stieg er lieber ab, als von seinem Offensiv-Fussball abweichen zu wollen.

Ja – was man dort nicht so gern gesehen hat.

Er ist also noch nicht auf einer Stufe mit Alonso angelangt?

Alonso wurde Meister und Pokalsieger, er stand im Final der Europa League. Du musst erst Titel gewinnen und damit beweisen, dass du auch in den entscheidenden Momenten liefern kannst. Die entscheidenden Spiele für die Bayern kommen jetzt. Am Samstag Leverkusen, dann in der Champions League entweder wieder Leverkusen oder Atlético. Es ist schwierig, zu kritisch zu sein mit einem Team, das oft gewinnt. Aber ich bin der Meinung, dass sich die Bayern steigern müssen, wenn sie in der Champions League weit kommen wollen.

Sie sind derzeit in einer Dokumentation über den FC Bayern in den Neunzigern zu sehen. Spektakulär, was damals abging mit Indiskretionen, öffentlichem Streit und Stars wie Lothar Matthäus oder Jürgen Klinsmann.

Für Aussenstehende ist es sicher amüsant, sich das jetzt anzuschauen. Für mich als Spieler war es anstrengend und einer der Gründe, warum ich weggegangen bin. Wir hatten herausragende Einzelspieler. Aber nicht immer die beste Mannschaft. Es wäre unheimlich viel mehr möglich gewesen, wenn das hundertprozentige Vertrauen in jeden Mitspieler da gewesen wäre.

Das ist Didi Hamann Dietmar «Didi» Hamann wird 1973 geboren und wächst in München auf. Zwischen 1993 und 1998 spielt er für die Bayern. Via Newcastle (1998–99) landet er bei Liverpool, wo er sieben Jahre bleibt. Von 2006 bis 2009 spielt er bei Manchester City. Hamann gewinnt mit Liverpool den Uefa-Cup (2001) und die Champions League (2005). Mit den Bayern wird er 1994 und 1997 deutscher Meister. Heute ist er Experte beim Pay-TV-Sender Sky. Dieser übertragt das heutige Spitzenspiel der Bundesliga auch auf seiner Sky App, auf der er alle seine grossen Sportübertragungen gebündelt anbietet.

Wer in der Dokumentation leider kaum vorkommt, ist der Schweizer Ciriaco Sforza. Welche Erinnerungen haben Sie an ihn?

Er war ein toller Spieler. Aber als er kam, gab es bei uns zwei, drei feste Grüppchen. Für die Neuen war es fast unmöglich, sich da zu integrieren. Ciri sass irgendwo zwischen den Stühlen. Er kam aus Kaiserslautern, Andreas Herzog und Mario Basler aus Bremen. Dort hatten sie Erfolg, weil sie so eine gute Gemeinschaft waren. Und dann kommst du nach München, wo genau das Gegenteil der Fall ist. Aber natürlich war Ciri einer, von dem ich als Junger viel mitgenommen habe. Ich habe noch heute Kontakt zu ihm.

Ebenfalls an die wilden Neunziger erinnert die Taktik des Bayern-Ehrenpräsidenten Uli Hoeness. Er wünscht sich vor dem Spiel gegen Leverkusen auffällig oft den Bayer-Star Florian Wirtz nach München. Um den Spieler nervös zu machen?

Ich glaube nicht, dass das Spielchen sind. Die Bayern sind ja schon seit zwei, drei Jahren mit der Familie Wirtz in Kontakt. Florian Wirtz ist der beste deutsche Spieler und vielleicht sogar der Beste in Europa. Dass sich die Bayern mit einem solchen Spieler auseinandersetzen, ist legitim. Und dass der Spieler selbst deswegen nervös wird, glaube ich nicht. Er weiss ja: Er kann hingehen, wohin er will. Und Uli Hoeness möchte die besten Spieler in München sehen. Träumen darf man. Aber dass Wirtz zu den Bayern wechselt, kann ich mir schwer vorstellen.