Mit Dino Toppmöller und Domenico Tedesco wurden zwei ehemalige Bundesliga-Trainer, die erst im Sommer neue Jobs angetreten hatten, bereits wieder entlassen.

Zwei Deutsche sind ihre Trainerjobs bereits wieder los

Zwei Deutsche sind ihre Trainerjobs bereits wieder los

Dino Toppmöller (45) bei Lens und Domenico Tedesco (41) bei Bologna sind ihre Trainerjobs schon früh in der Saison wieder los.

Während bei Ex-Schalke- und Belgien-Coach Tedesco nach nur einem Punkt aus den ersten vier Serie-A-Spielen sportliche Gründe zur Entlassung führten, wirkt der Abgang von Toppmöller auf den ersten Blick weniger nachvollziehbar.

Der ehemalige Frankfurt-Trainer gewann mit den Nordfranzosen zum Saisonauftakt den französischen Supercup gegen Meister PSG, startete mit einem 3:2-Sieg gegen Slavia Prag in die Champions League und auch der Start in der Ligue 1 war mit vier Punkten aus vier Spielen keine Vollkatastrophe.

Toppmöller steht zu seinem Co-Trainer

Wieso kam es trotzdem zur Trennung? Toppmöllers langjähriger Co-Trainer Nelson Morgado (39) soll im Klub mit seiner Art angeeckt sein. Lens wollte ihn entlassen, was der Deutsche nicht akzeptierte. Weil er zu seinem Kollegen steht, muss er ebenfalls die Koffer packen.

«Nach zahlreichen Gesprächen über das Mannschaftsgefüge sowie die Arbeitsweise und Organisation des Trainerstabs teilte der Verein seinem Trainer die Absicht mit, den Stab neu zu strukturieren», erklärt Lens in einer Medienmitteilung.

Beide Trainer hatten ihre Jobs erst im Sommer angetreten.

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