Die neue Saison hat erst begonnen, doch bei einigen Top-Klubs in Europa herrscht bereits Krisenstimmung. Während viele Favoriten in mehreren Ligen vorneweg marschieren, sind manche Traditionsklubs katastrophal gestartet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Traditionsklubs wie der HSV, die Fiorentina und Valencia starten katastrophal in die Saison

Die Fiorentina hat sich nach drei Niederlagen von Trainer Fabio Grosso getrennt

Paris Saint-Germain und Tottenham sieglos – Valencia zuletzt 0:5 gegen Barcelona verloren

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die Bundesliga mit einigen Fehlstarts

In der Bundesliga ist der Saisonstart für gleich mehrere Traditionsklubs gründlich danebengegangen. Besonders bitter erwischte es den Hamburger SV: Nach der Auftaktniederlage gegen Dortmund (0:2) folgte zu Hause ein 0:5 gegen Mainz. Damit steht der HSV nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und mit sieben Gegentoren da. Auch Eintracht Frankfurt enttäuschte: Gegen Augsburg verspielten die Hessen eine Führung und verloren 1:4. Borussia Mönchengladbach läuft es ebenfalls nicht: Nach dem 0:3 gegen Leipzig folgte eine 3:4-Niederlage gegen den Aufsteiger Elversberg. Entsprechend ist Trainer Eugen Polanski (40) bereits unter Druck und sprach von einem «Scheiss-Spiel mit einem Scheiss-Ende» und einer «Schocktherapie».

In Italien wird schon die Notbremse gezogen

Die Situation eskalierte auch in Florenz: Die Fiorentina verlor die ersten drei Saisonspiele allesamt und steht nun mit null Punkten am Tabellenende. Nur ein eigenes Tor steht bereits neun Gegentreffern gegenüber. Die Konsequenz liess nicht lange auf sich warten: Trainer Fabio Grosso (48) wurde nach gerade einmal drei Ligaspielen entlassen. Mit Paolo Vanoli (54) holt man nun den Vorgänger zurück, der den Klub in der vergangenen Saison noch vor dem Abstieg bewahrt hatte.

Der Untergang in Spanien

Auch bei Valencia läuft derzeit nichts zusammen. Der Traditionsklub musste am Wochenende die nächste Klatsche hinnehmen. Gegen Meister Barcelona setzte es im eigenen Stadion ein 0:5. Nach dem Horrorstart dürfte der Druck auf Trainer Carlos Corberán (43) und die Mannschaft gewaltig sein.

PSG strauchelt – Traditionsklub noch sieglos

In Frankreich sorgt ausgerechnet der grosse Favorit für Schlagzeilen. Paris Saint-Germain ist nach drei Spielen noch sieglos. Gegen Monaco führte der Champions-League-Titelverteidiger zunächst, verlor die Partie daheim im Parc des Princes aber noch mit 1:2. Noch schlechter sieht es bei Auxerre aus: Der Klub verlor am dritten Spieltag bei Lyon mit 1:3 und wartet ebenfalls noch auf den ersten Sieg.

Villa und Spurs im Elend

Auch in England stockte der Saisonstart. Tottenham Hotspur, im Transfersommer unter den Grosseinkäufern, und Europa-League-Sieger Aston Villa warten nach drei Spieltagen noch immer auf ihren ersten Sieg und sogar auf ihr erstes Tor. Die Spurs kamen zuletzt immerhin zu einem 0:0 bei Nottingham Forest. Villa (weiterhin ohne den rekonvaleszenten Johan Manzambi) verlor zunächst 0:4 in Brighton und 0:1 gegen Arsenal, ehe bei Aufsteiger Hull trotz Chancenplus ebenfalls nur ein 0:0 heraussprang. Damit haben beide Klubs nach drei Partien gerade einmal einen Punkt auf dem Konto.