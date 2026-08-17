Niclas Füllkrug kehrt zu Werder Bremen zurück. Bei den Norddeutschen wird er sich mit Nati-Stürmer Cedric Itten um die Neuner-Position duellieren.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Cédric Itten (29) bekommt berühmte Konkurrenz im Sturmzentrum von Werder Bremen. Wie verschiedene deutsche Medien übereinstimmend berichten, steht Niclas Füllkrug (33) vor einer Rückkehr zu Werder. Der Bundesligist leiht den 33-Jährigen für ein Jahr von Premier-League-Absteiger West Ham aus, besitzt aber keine Kaufoption. Für die Rückkehr an die Weser verzichtet der ehemalige DFB-Angreifer auf einen beträchtlichen Anteil seines Lohns.

Mit dem Comeback bei Grün-Weiss würde eine Seuchen-Zeit für Füllkrug zu Ende gehen. Sein Ausland-Abenteuer begann 2025 mit einem 27-Millionen-Transfer zu West Ham. Bei den Hammers kam er aber nie wirklich auf Touren und war viel verletzt. Eine Leihe zur AC Milan im letzten Halbjahr verlief ebenfalls nicht wunschgemäss. Jetzt soll die Rückkehr zu seinen fussballerischen Wurzeln seiner Karriere neuen Schwung verleihen.

Erste Profi-Station war Bremen

Bei Bremen machte Füllkrug seine ersten Schritte im Profi-Bereich, war massgeblich am Wiederaufstieg 2022 beteiligt und wurde im Jahr 2023 sogar Torschützenkönig in der Bundesliga. Diese Torgefahr weckte Begehrlichkeiten und so wechselte er zu Borussia Dortmund. Mit dem BVB stiess er 2024 bis in den Final der Champions League vor, dort unterlag man aber Real Madrid.

Sowohl bei der WM 2022, wie auch bei der EM zwei Jahre später war er Teil des DFB-Kaders. Im letzten Gruppenspiel der EM erzielte er gegen die Schweiz den späten 1:1-Ausgleich.

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