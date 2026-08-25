DE
FR
Abonnieren

Kommt von einem Ligarivalen
Manchester United tütet 75-Millionen-Transfer ein

Carlos Baleba wechselt von Brighton zu Manchester United. Für den defensiven Mittelfeldspieler greifen die Red Devils tief in die Tasche.
Publiziert: vor 43 Minuten
Kommentieren
Carlos Baleba (r.) unterschreibt bei Manchester United einen Fünfjahresvertrag.
Foto: AFP
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wenige Tage vor dem Ende des internationalen Transferfensters wird Manchester United nochmals auf dem Markt aktiv: Für eine Gesamtsumme von umgerechnet rund 75 Millionen Franken holen die Red Devils Carlos Baleba (22) von Ligakonkurrent Brighton. In Manchester unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag über fünf Jahre, wie der Verein am Dienstagabend mitteilt.

Dort dürfte man sich von Baleba ähnliche Leistungen erhoffen wie in der vergangenen Premier-League-Saison: Da bestritt der Kameruner 31 Spiele für Brighton und hatte entscheidenden Anteil an Schlussrang acht, mit dem sich Brighton erst zum zweiten Mal überhaupt einen Platz im Europacup sicherte.

Mit dem Transfer Balebas überschreiten die Ausgaben von ManUtd für das eigene Mittelfeld in diesem Sommer die Marke von 150 Millionen Franken. Vor Baleba sind bereits Andrey Santos (22, für 52 Millionen Franken) und Youri Tielemans (29, für 38 Millionen) für hohe Beträge nach Manchester gewechselt.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
In diesem Artikel erwähnt
Manchester United
Manchester United
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Manchester United
        Manchester United
        Brighton & Hove Albion
        Brighton & Hove Albion