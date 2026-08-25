Manchester United tütet 75-Millionen-Transfer ein

Carlos Baleba wechselt von Brighton zu Manchester United. Für den defensiven Mittelfeldspieler greifen die Red Devils tief in die Tasche.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wenige Tage vor dem Ende des internationalen Transferfensters wird Manchester United nochmals auf dem Markt aktiv: Für eine Gesamtsumme von umgerechnet rund 75 Millionen Franken holen die Red Devils Carlos Baleba (22) von Ligakonkurrent Brighton. In Manchester unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag über fünf Jahre, wie der Verein am Dienstagabend mitteilt.

Dort dürfte man sich von Baleba ähnliche Leistungen erhoffen wie in der vergangenen Premier-League-Saison: Da bestritt der Kameruner 31 Spiele für Brighton und hatte entscheidenden Anteil an Schlussrang acht, mit dem sich Brighton erst zum zweiten Mal überhaupt einen Platz im Europacup sicherte.

Mit dem Transfer Balebas überschreiten die Ausgaben von ManUtd für das eigene Mittelfeld in diesem Sommer die Marke von 150 Millionen Franken. Vor Baleba sind bereits Andrey Santos (22, für 52 Millionen Franken) und Youri Tielemans (29, für 38 Millionen) für hohe Beträge nach Manchester gewechselt.

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