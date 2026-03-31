Blick Sportdesk
Zweites Testspiel der Nati auf dem Weg an die WM: Am Dienstagabend tritt die Schweiz in Oslo gegen Norwegen an. Auch die Skandinavier befinden sich nach einer überzeugenden Quali-Kampagne mitten in der WM-Vorbereitung. Auf die Yakin-Equipe wartet also eine schwierige Aufgabe.
Herausgefordert bist aber zunächst du – und zwar im Blick-Quiz zum Norwegen-Test. Wie gut hast du den Nati-Auftritt gegen Deutschland mitverfolgt? Und wie sieht die Schweizer Bilanz gegen Norwegen aus? Mache jetzt mit beim Quiz und teste dein Wissen!
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