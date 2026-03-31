Wenige Tage nach dem spektakulären 3:4 trägt die Schweiz ihr nächstes Testspiel im Rahmen der WM-Vorbereitung aus. Gegner am Dienstagabend ist Norwegen. Zur Einstimmung gibts nun das passende Blick-Quiz – teste jetzt dein Wissen!

Vor dem Testspiel gegen Norwegen – hier kommt das Nati-Quiz

Vor dem Testspiel gegen Norwegen – hier kommt das Nati-Quiz

Blick Sportdesk

Zweites Testspiel der Nati auf dem Weg an die WM: Am Dienstagabend tritt die Schweiz in Oslo gegen Norwegen an. Auch die Skandinavier befinden sich nach einer überzeugenden Quali-Kampagne mitten in der WM-Vorbereitung. Auf die Yakin-Equipe wartet also eine schwierige Aufgabe.

Herausgefordert bist aber zunächst du – und zwar im Blick-Quiz zum Norwegen-Test. Wie gut hast du den Nati-Auftritt gegen Deutschland mitverfolgt? Und wie sieht die Schweizer Bilanz gegen Norwegen aus? Mache jetzt mit beim Quiz und teste dein Wissen!