«Ist eine echte Hausnummer»
ManUtd-Legende bringt Star-Coach für Amorim-Nachfolge ins Spiel

Paul Scholes sieht Thomas Tuchel als idealen Amorim-Nachfolger von Manchester United. Der Deutsche sei als Trainer «eine echte Hausnummer», meint der frühere Spieler der Red Devils.
Publiziert: 11:47 Uhr
|
Aktualisiert: 11:50 Uhr
Thomas Tuchel (im Bild) wird von Paul Scholes als nächster Trainer von Manchester United ins Spiel gebracht.
Cédric Heeb

Nachdem am Dienstag von englischen Medien bereits diverse Namen als Nachfolger von Ruben Amorim (40) bei Manchester United ins Spiel gebracht wurden, schlägt eine Vereinsikone der Red Devils einen anderen Top-Trainer vor: Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel (52).

Der Deutsche sei «eine echte Hausnummer», sagt Paul Scholes (51) im Podcast «The Good, The Bad and The Football». Zwar sagt der Engländer, dass der frühere PSG-, BVB- und Bayern-Trainer «etwas temperamentvoll» sein könne und es deshalb etwas schwierig werden könnte, mit ihm umzugehen. Aber: «Er hat in letzter Zeit auch England komplett umgekrempelt.»

Zwar sehe man erst an der WM in den USA, Mexiko und Kanada, wie viel besser die Three Lions unter Tuchel geworden sind, aber «England sieht unter ihm deutlich besser aus». Ob sich die Klubführung mit dem Deutschen nun auch beschäftigt? Immerhin hat Scholes mit seinen 716 Pflichtspielen für ManUtd eine gewichtige Stimme im Verein.

