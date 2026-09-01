Sampdoria Genua hat sich die Rechte von Kevin Mbabu gesichert. Der ehemalige Nati-Verteidiger unterschreibt für zwei Jahre beim italienischen Zweitligisten.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Neuer Klub für Kevin Mbabu. Der 31-jährige Schweizer wechselt nach Italien und läuft fortan für Sampdoria in der Serie B auf. Dies bestätigt der Klub am Montagabend.

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Zuletzt spielte der Aussenverteidiger beim dänischen Klub Midtjylland, wo sein Vertrag nach der abgelaufenen Saison auslief. Jetzt geht es ablösefrei nach Italien. Bei Sampdoria unterschreibt Mbabu einen Vertrag bis Sommer 2028.

Auch Kasami und Ziegler waren in Genua

Der 25-fache Nati-Spieler spielte vor seiner Zeit in Dänemark in der Bundesliga und der Premier League. 2023 kehrte er für ein halbes Jahr zu Servette in die Schweiz zurück. Zuvor war er in der Schweiz auch für YB aktiv.

Der italienische Traditionsklub Sampdoria Genua stieg vor drei Jahren in die Serie B ab und ist seither zum Mittelfeldklub in der zweithöchsten Liga Italiens geworden. Vor Mbabu spielten schon Schweizer wie Marco Padalino, Pajtim Kasami oder Reto Ziegler für den Verein aus der Hafenstadt.