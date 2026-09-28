Vozinha, gefeierter Torhüter von Kap Verde bei der WM 2026, hadert mit seinem Ruhm. «Ich habe keine Privatsphäre mehr», sagt der 40-Jährige, dessen Instagram-Follower plötzlich auf über eine Million stiegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Vozinha, Kap Verdes Torhüter, kritisiert WM-Ruhm wegen fehlender Privatsphäre

Über 1 Million Instagram-Follower nach sensationellem 0:0 gegen Spanien

Jetzt bei Colo Colo, bereitet sich auf Afrika-Cup-Qualifikation 2027 vor

Der kap-verdische Torhüter Vozinha (40) bereut den Ruhm, den er sich mit seinen beeindruckenden Leistungen bei der Weltmeisterschaft 2026 erarbeitet hat. Gegenüber «The Observer» erklärt der 40-Jährige, dass der plötzliche Hype sein Leben auf den Kopf gestellt habe: «Ich habe meine Ruhe verloren. Ich habe keine Privatsphäre mehr oder zumindest viel weniger als früher. Wenn ich jetzt ausgehe und in ein Restaurant gehe, will ständig jemand ein Foto mit mir machen oder ein Autogramm. Oder noch schlimmer: Jemand filmt mich. Das hat sich in meinem Leben am meisten verändert, und ich glaube, ich kann nichts dagegen tun.»

Der kometenhafte Aufstieg von Vozinha beginnt während der Gruppenphase der WM, als Kap Verde mit einem sensationellen torlosen Unentschieden gegen Spanien überrascht. «Ich gebe gerade Interviews in der Mixed Zone, als mich eine Journalistin von Cazé TV fragt, ob ich wüsste, was los sei. Sie zeigt mir ihr Handy, und da sehe ich, dass ich über eine Million Follower habe. Ich beschliesse, die Instagram-Benachrichtigungen zu deaktivieren, damit ich nicht ständig in Versuchung gerate, nachzusehen, wer mir folgt», erklärt er.

«Viele Menschen wollen berühmt sein»

Nach der WM unterschreibt der frühere Keeper des portugiesischen Vereins Chaves beim chilenischen Klub Colo-Colo. Doch trotz des sportlichen Erfolgs und der Anerkennung hadert Vozinha mit den Schattenseiten der Bekanntheit. «Viele Menschen wollen berühmt sein, aber sie sehen nur die positiven Seiten dieser Realität. Ehrlich gesagt: Wenn ich die Wahl zwischen meinem heutigen Leben und meinem früheren hätte, würde ich mich für das frühere entscheiden.»