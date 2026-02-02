DE
FR
Abonnieren

Viel Wirbel in der Wüste
Ronaldo vor Boykott – Mega-Transfer von Benzema?

Während Al-Hilal munter Spieler aus Europa verpflichtet, bekommt Al-Nassr-Star Cristiano Ronaldo diesen Winter keine Verstärkung. Das verärgert den Portugiesen.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/4
Cristiano Ronaldo ist nicht glücklich – er hätte in diesem Transferfenster gerne mehr Verstärkung bekommen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Al-Hilal verstärkt sich mit Top-Spielern, darunter Darwin Nunez für 53 Millionen
  • Cristiano Ronaldo boykottiert Spiel wegen mangelnder Investitionen bei Al-Nassr
  • Al-Ittihad fordert 25 Millionen Euro für unzufriedenen Benzema, Marktwert 6 Millionen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Petar Djordjevic
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Kurz vor dem Ende des Winter-Transferfensters befinden sich noch einige Klubs und Spieler im Endspurt ihrer Verhandlungen. Auch einige Teams der Saudi Pro League mischen auf dem Markt kräftig mit. Dabei hilft der PIF (Public Investment Fund) in Saudi-Arabien, Ablösesummen für europäische Top-Spieler zu stemmen. Tabellenführer Al-Hilal ist in diesem Winter besonders aktiv und verpflichtet unter anderem Darwin Núñez für 53 Millionen sowie Kader Meïté für 30 Millionen Euro.

Liga-Konkurrent Al-Nassr, Verein von Superstar Cristiano Ronaldo (40), ist derweil diesen Winter deutlich weniger aktiv. Bisher kam nur der irakische Mittelfeldspieler Haydeer Abdulkareem (21). Ronaldo soll deshalb laut diversen Saudi-Quellen das nächste Pflichtspiel gegen Al-Riyadh boykottieren und beklagt die mangelnden Investitionen seines Vereins.

Schon länger brodelt es bei Al-Nassr. Bereits Mitte Januar erklärte Trainer Jorge Jesus (71), dass sein aktueller Verein nicht die politische Macht von Al-Hilal habe. Jesus, der zuvor selbst bei Al-Hilal an der Seitenlinie stand, hätte für diese Aussage fast eine Suspendierung riskiert.

Al-Hilal giesst Öl ins Feuer

Die Transferaktivitäten von Al-Hilal sind offenbar noch nicht abgeschlossen. Am Sonntagabend berichteten diverse Medien, dass auch Karim Benzema (38) zum Tabellenführer stoßen könnte. Der französische Mittelstürmer sei bei Al-Ittihad unzufrieden, fühle sich betrogen und müsste nahezu gratis weiterspielen – zudem habe er seine Bildrechte verloren.

Mehr Transfernews
Atlético schnappt Fenerbahce Stürmer vor der Nase weg
Transfer-News
Madrid statt Istanbul
Atlético schnappt Fenerbahce Stürmer vor der Nase weg
Stürmer Mateta wechselt nach Mailand
Transfer-News
30 Millionen Euro Ablöse
Stürmer Mateta wechselt nach Mailand

Al-Ittihad soll allerdings mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für den Routinier fordern – eine Summe, die selbst für Saudi-Verhältnisse als utopisch gilt. Zum Vergleich: Der Rekord für einen über 36-jährigen Spieler liegt bei 17 Millionen Euro und wird von Cristiano Ronaldo gehalten.

Benzema und besonders Ronaldo gelten weiterhin als Aushängeschilder der Saudi Pro League, doch beide zeigen derzeit Unzufriedenheit mit ihrer Situation. Im Fall von Benzema beobachtet Juventus die Entwicklungen in Saudi-Arabien; laut «Sport Bild» prüfen die Turiner die Machbarkeit eines Deals.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Juventus Turin
Juventus Turin
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Juventus Turin
        Juventus Turin