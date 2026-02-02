DE
FR
Abonnieren

30 Millionen Euro Ablöse
Stürmer Mateta wechselt nach Mailand

Milan schlägt auf dem Transfermarkt nochmals zu. Von Crystal Palace wechselt Jean-Philippe Mateta in die norditalienische Metropole.
Publiziert: vor 31 Minuten
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Kommentieren
In der laufenden Saison kommt Jean-Philippe Mateta in 23 Ligaspielen auf acht Tore.
Foto: Getty Images
Dominik Mani
Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Im Kampf um die italienische Meisterschaft rüstet die AC Milan auf. Jean-Philippe Mateta (28) wechselt vom Premier-League-Klub Crystal Palace nach Mailand. Die Rossoneri zahlen 30 Millionen Euro Ablöse für den französischen Stürmer. Mateta befindet sich derzeit im Medizincheck, die offizielle Verkündung des Neuzugangs soll in Kürze folgen. Nach Captain Marc Guéhi, der für 25 Millionen Franken zu Manchester City wechselt, verliert Palace bereits den zweiten Leistungsträger in diesem Transferfenster.

Bei Milan trifft Mateta, der vor vier Jahren vom FSV Mainz nach London wechselte, mit Ardon Jashari (23) und Zachary Athekame (21) auf zwei Schweizer. In der Serie A liegt Milan auf dem zweiten Platz, acht Punkte hinter Stadtrivale Inter, allerdings mit einem Spiel weniger. Zunächst stand ein Wechsel im Sommer im Raum, doch Mateta soll deutlich gemacht haben, dass er bereits im Winter wechseln will. Die Eagles blockten den Abgang ihres treffsichersten Stürmers zunächst, doch mittlerweile hat der amtierende FA-Cup-Sieger einen Ersatz gefunden und grünes Licht für den Transfer gegeben.

Um die Lücke im Sturm zu schliessen, holt Crystal Palace von Ligakonkurrent Wolverhampton Jörgen Strand Larsen. Für den Norweger legt das Team aus Südlondon rund 50 Millionen Euro auf den Tisch.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace
Crystal Palace
AC Milan
AC Milan
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Wolverhampton Wanderers
        Wolverhampton Wanderers
        Crystal Palace
        Crystal Palace
        AC Milan
        AC Milan