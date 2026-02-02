Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Im Kampf um die italienische Meisterschaft rüstet die AC Milan auf. Jean-Philippe Mateta (28) wechselt vom Premier-League-Klub Crystal Palace nach Mailand. Die Rossoneri zahlen 30 Millionen Euro Ablöse für den französischen Stürmer. Mateta befindet sich derzeit im Medizincheck, die offizielle Verkündung des Neuzugangs soll in Kürze folgen. Nach Captain Marc Guéhi, der für 25 Millionen Franken zu Manchester City wechselt, verliert Palace bereits den zweiten Leistungsträger in diesem Transferfenster.

Bei Milan trifft Mateta, der vor vier Jahren vom FSV Mainz nach London wechselte, mit Ardon Jashari (23) und Zachary Athekame (21) auf zwei Schweizer. In der Serie A liegt Milan auf dem zweiten Platz, acht Punkte hinter Stadtrivale Inter, allerdings mit einem Spiel weniger. Zunächst stand ein Wechsel im Sommer im Raum, doch Mateta soll deutlich gemacht haben, dass er bereits im Winter wechseln will. Die Eagles blockten den Abgang ihres treffsichersten Stürmers zunächst, doch mittlerweile hat der amtierende FA-Cup-Sieger einen Ersatz gefunden und grünes Licht für den Transfer gegeben.

Um die Lücke im Sturm zu schliessen, holt Crystal Palace von Ligakonkurrent Wolverhampton Jörgen Strand Larsen. Für den Norweger legt das Team aus Südlondon rund 50 Millionen Euro auf den Tisch.

