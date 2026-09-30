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Wars das für CR7?
Hier verlässt Ronaldo das Portugal-Camp

Portugal-Superstar Cristiano Ronaldo verlässt das Nationalcamp und wird dabei von mehreren Fans gefilmt.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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