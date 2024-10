Verein steht vor dem Ruin Mitgliederversammlung von Türken-Klub artet komplett aus

Chaos bei Yeni Malatyaspor: Eine Mitgliederversammlung eskalierte in eine Massenschlägerei, als Präsident Adil Gevrek über die Vereinsschulden sprach. Der Klub steht finanziell und sportlich am Abgrund, ohne Punkte in der Liga und mit Minuspunkten bestraft.