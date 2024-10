Nur Schweinsteiger fehlt Podolski feiert emotionalen Abschied mit viel Starpower

Mit 39 Jahren hängt Lukas Podolski seine Fussballschuhe an den Nagel. Beim Abschiedsspiel in Köln versammelt sich das halbe deutsche Weltmeisterteam von 2014, doch ausgerechnet sein Kumpel «Schweini» ist nicht mit am Start.