Slapstick-Eigentor Pfostenschuss landet via Gesicht des Goalies im Tornetz

Ramon Abila düpiert den Sarmiento-Goalie in der Nachspielzeit: Sein Lobversuch landet via Gesicht des Torwarts im Netz. Ein Albtraum für den Keeper, der das 3:1-Endergebnis wohl nicht so schnell vergessen wird.