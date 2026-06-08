Robin van Persie muss seinen Trainerposten bei Feyenoord Rotterdam räumen – trotz Rang 2 in der Eredivisie, der den Rotterdamern einen Platz in der Champions-League-Ligaphase einbringt. Gestolpert sein dürfte der 42-Jährige auch über interne Unruhen im Verein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Robin van Persie ist nicht mehr Trainer bei Feyenoord Rotterdam

Trotz Champions-League-Qualifikation löst der Klub seinen Vertrag auf

Feyenoord wurde mit 19 Punkten Rückstand auf PSV Eredivisie-Zweiter

Blick Sportdesk

Robin van Persie (42) ist nicht länger Trainer von Feyenoord Rotterdam. Wie der Klub am Sonntagabend in einer Mitteilung schreibt, wird der Vertrag mit der holländischen Fussballlegende, der eigentlich bis 2027 gültig gewesen wäre, per sofort aufgelöst. Der Entscheid gegen van Persie fällt trotz der direkten Qualifikation für die Champions League, die Feyenoord dank des zweiten Platzes in der Eredivisie erreichte – allerdings mit einem Rückstand von 19 Punkten auf Meister PSV Eindhoven.

Van Persie, der den Trainerposten im Februar 2025 von Brian Priske übernommen hat, stolpert nach einem vielversprechenden Start wohl weniger über den sportlichen Misserfolg als über die klubinternen Kontroversen in seiner Zeit an der Seitenlinie: Da waren der Streit mit dem inzwischen zu Marseille abgewanderten Quinten Timber, Probleme bei der Captain-Frage und eine oft kritisierte Spielerrotation – alles sorgte für Unruhe im Verein.

Bereits an van Persies erster Profi-Station als Cheftrainer beim SC Heerenveen im Sommer 2024 gab es Berichte über unorthodoxe und verwirrende Methoden. Dennoch setzte Feyenoord nach Priskes Entlassung auf die Klub-Ikone, um frischen Wind zu bringen. Wer für diesen nun verantwortlich sein soll, ist noch nicht bekannt.