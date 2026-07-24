Trainersuche geht weiter

Pep Guardiola wird nicht neuer Nationaltrainer Italiens. Ganz oben auf der Kandidatenliste steht nun ein Weltmeister von 2006.

In der Nacht auf Freitag kam das «No»: Pep Guardiola (55) wird nicht Nationaltrainer Italiens. Dies berichten italienische Medien übereinstimmend.

Der ehemalige Erfolgscoach von Barcelona, Bayern und Manchester City stand ganz oben auf der Kandidatenliste des vierfachen Weltmeisters. Zuletzt machten Berichte über sehr hohe Gehaltsforderungen die Runde. Guardiola will aber offenbar seine freie Zeit mit der Familie geniessen, heisst es als Grund für die Absage.

Wer nun die Squadra Azzurra übernimmt, ist offen. Neben den Ex-Teamchefs Antonio Conte (56) und Roberto Mancini (61) wird Andrea Pirlo (47) heiss gehandelt. Der letzte Versuch mit einem Weltmeister von 2006 ging allerdings schief: Unter Gennaro Gattuso (48) verpasste Italien die Quali für die WM 2026.