Nach dem historischen Vierfach-Triumph dürfen sich die Spielerinnen des FC Barcelona über ein ungewöhnliches Dankeschön freuen: Jede erhält ein iPhone 17. Auch die Schweizerin Sydney Schertenleib (19) gehört zu den Beschenkten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barça-Frauen gewinnen 2025 vier Titel, erhalten dafür ein iPhone 17

Schweizerin Sydney Schertenleib freut sich über Geschenk nach Champions-League-Sieg

Barça holte am 23. Mai 2025 4:0-Sieg gegen Lyon in Oslo

Lynn Piubel Redaktorin Sport

Die Barça-Frauen haben in der vergangenen Saison grandios abgeliefert: Meisterschaft, Copa de la Reina, Supercopa de España und Champions League gingen alle nach Barcelona. Als Belohnung für den Vierfach-Triumph hat sich die Vereinsführung etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Spielerinnen und Staff haben als Geschenk alle ein iPhone 17 bekommen. Gleichzeitig soll das Präsent auch Anreiz sein, die vier Titel in dieser Saison zu verteidigen.

Auch eine Schweizer Nationalspielerin ist nun im Besitz des neuen Handys: Sydney Schertenleib (19) wechselte im Sommer 2024 von den Grasshoppers zum FC Barcelona.

Verdient hat sich das Team die Belohnung vor allem mit dem eindrücklichen Champions-League-Triumph. Im Final in Oslo setzte sich Barça am 23. Mai mit 4:0 gegen Olympique Lyon durch. Für die von Pere Romeu (32) trainierten Katalaninnen war es bereits der sechste Finaleinzug in Serie. Auch in der Liga dominierte Barcelona: Es war der siebte Meistertitel in Folge.

Offen ist allerdings, wie gross die Freude bei einem der grossen Sponsoren des Barça-Frauenteams über die Aktion ist. Seit diesem Sommer ist nämlich Google mit seiner Smartphone-Reihe Pixel «offizieller Mobiltelefon-Partner» von Barcelona. Gut möglich also, dass man die Spielerinnen in der Öffentlichkeit gar nicht mit ihren neuen iPhones zu sehen bekommt.

Weitere kuriose Geschenke in der Fussballwelt

Das iPhone wirkt im Vergleich mit anderen Fussball-Prämien fast schon gewöhnlich. 2019 zum Beispiel wurde Hassan Kajoke vom malawischen Klub Nyasa Big Bullets nach zwei Toren beim 5:0 gegen Karonga United zum besten Spieler gewählt. Sein Preis: ein lebender Hahn, den ihm ein Fan in einer Schachtel überreichte.

Hlompho Kekana (41), damals Kapitän von Mamelodi Sundowns, wurde im Telkom Knockout zum «Man of the Match» gewählt. Seine Prämie: 5 GB mobiles Datenvolumen. Der Mobilfunkanbieter Telkom war Sponsor des Wettbewerbs. Ein Bild der ungewöhnlichen Auszeichnung machte Jahre später erneut in den sozialen Medien die Runde.

Das iPhone 17 dürfte für Schertenleib und ihre Barça-Kolleginnen damit zu den etwas moderneren Fussball-Prämien gehören.