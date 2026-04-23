Das Schweizer U18-Eishockey-Nationalteam schlägt an der B-WM in Polen auch Kasachstan. Nach dem vierten Sieg im vierten Spiel steht fest: Die Nati wird im nächsten Jahr wieder in der Top-Gruppe spielen.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die U18-Nati kehrt in der kommenden Saison in die Reihen der weltbesten Junioren zurück: Das Team von Trainer Patrick Schöb holt sich am WM-Turnier der Division I im polnischen Krynica-Zdroj den Sieg in der Gruppe A und schafft damit den sofortigen Wiederaufstieg in die Top-Gruppe.

Den letzten Schritt dazu machen die Schweizer am Donnerstag mit einem 3:2-Sieg gegen die nach drei Spielen ebenfalls noch ungeschlagenen Kasachen. Die drei Schweizer Tore fallen dabei innert weniger als zwei Minuten: Zwischen der 15. und der 17. Minute stellen der in Schweden tätige Tim Münger, Davos-Junior Lou Bächler und Kanada-Söldner Maxime Sauthier auf 3:0 – die Vorentscheidung.

Zwar kommt Kasachstan bis zur 43. Minute noch auf 2:3 heran, die Schweiz rettet den Sieg aber über die Zeit – und holt sich so die wichtigen drei Punkte im Aufstiegsrennen. Zwar könnte Kasachstan bei einer Schweizer Niederlage im letzten Spiel gegen die Ukraine (Freitag, 16 Uhr) punktemässig noch aufschliessen, von der Spitzenposition, die zum Aufstieg berechtigt, kann die Nati aber aufgrund des Siegs im Direktduell nicht mehr verdrängt werden.